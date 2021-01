Kleintransporter fährt in sich senkende Schranken

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel-Bettenhausen (ots) – Seit Freitag 08.01.2021 ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel wegen des Verdachts eines “Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr”. Ein 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Kaufungen befuhr gegen 8 Uhr, einen Bahnübergang in Kassel-Bettenhausen (Forstfeldstraße), obwohl sich die Schranken bereits senkten. Dies beeinträchtigte den Schließvorgang der Schranken.

Ein Bahnmitarbeiter, der die Schranken mit einer Handkurbel bedienen musste, wurde dabei durch das Zurückschlagen der Kurbel am Arm verletzt. An der Schrankenanlage entstand nach Angaben eines Bahnmitarbeiters ein Sachschaden von etwa 5.000 EUR.

Der Zug, der aus Richtung Kassel kam, konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen. Der Übergang ist nach dem Einsatz von Bahntechnikern wieder funktionstüchtig.

Der 24-jährige Fahrer fuhr anschließend davon. Beamte des Polizeireviers Kassel-Ost stoppten den Mann und übergaben ihn anschließend der Bundespolizei.

Die Besonderheit an diesen Übergang ist, dass Züge vor dem Überqueren der Bahnanlage stoppen müssen. Ein Bahnmitarbeiter muss die Schrankenbäume mit der Handkurbel öffnen. Sachdienliche Hinweise an die Bundespolizeiinspektion Kassel. Tel. 0561 81616-0.

Einbrecher steigt durch geöffnetes Schlafzimmerfenster ein

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Durch ein zum Lüften geöffnetes Schlafzimmerfenster ist am Samstagnachmittag 09.01.2021 im Kasseler Vorderer Westen ein bislang unbekannter Täter in eine Hochparterrewohnung eingestiegen. Blitzschnell nahm der Einbrecher einen dort abgelegten Kopfhörer an sich und flüchtete anschließend über das Fenster wieder nach draußen.

Die Bewohner hatten sich in einem anderen Raum der Wohnung aufgehalten und von dem Einbruch zunächst nichts bemerkt. Allerdings wurde der Täter von einer Nachbarin beobachtet, die eine Beschreibung abgeben konnte.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch in der Herkulesstraße, zwischen der Pestalozzistraße und der Germaniastraße, gegen 14:10 Uhr. Zu dieser Zeit hatte die Nachbarin beobachtet, wie der unbekannte Mann auf das Sims des geöffneten Fensters geklettert und so in die Hochparterrewohnung des Mehrparteienhauses eingestiegen war. Mit dem erbeuteten Kopfhörer der Marke Bose flüchtete der Täter bereits wenige Augenblicke später in Richtung Germaniastraße. Eine sofort nach Bekanntwerden des Einbruchs eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Zeugin beschrieb den Kriminalbeamten einen etwa 50 Jahre alten, 1,70 Meter großen und schlanken Mann mit kurzen blonden Haaren, der eine schwarze Daunenjacke, eine blaue Jeans und schwarze Handschuhe trug.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Nächtlicher Blitzeinbruch in Wehlheider Tankstelle

Kassel-Wehlheiden (ots) – In der Nacht zum Montag brach ein bislang unbekannter Täter in eine Tankstelle im Kasseler Stadtteil Wehlheiden ein und erbeutete innerhalb kurzer Zeit verschiedene Tabakwaren aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchtete der Einbrecher mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Wie sich anhand der Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera nachvollziehen lässt, brauchte der Täter nur weniger als zwei Minuten für den Einbruch. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können.

Der Pächter hatte die Kasseler Polizei in der vergangenen Nacht alarmiert, da der Einbruchsalarm der Tankstelle an der Kohlenstraße, nahe der Wittrockstraße, aufgelaufen war. Die daraufhin sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes nach der Sichtung des Überwachungsvideos berichten, hatte der Täter um 3:17 Uhr die Glasscheibe der Schiebetür eingeschlagen und sich so Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle verschafft. Zielgerichtet nahm der Einbrecher im Kassenbereich zahlreiche Tabakwaren an sich und flüchtete damit nur knapp zwei Minuten später wieder nach draußen.

Täterbeschreibung:

Es handelte sich um einen 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit einem weißen Mund-Nasen-Schutz und einer schwarzen Mütze, der eine schwarze Winterjacke mit grauen Ärmeln und grauer Kapuze trug. Zudem hatte der Täter eine auffällige Kühltasche mit der Aufschrift “Aldi” dabei.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

