Polizei Eschwege

Fahren unter Drogeneinfluss – 2 PKW mit gestohlenem Kennzeichen

Eschwege (ots) – Um 17:05 Uhr wurde am Sonntagnachmittag 10.01.2021 im Triftweg in Eschwege-Oberhone ein 36-Jähriger aus Wanfried in seinem BMW kontrolliert, da den Beamten auffiel, dass das angebrachte Kennzeichen als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Überprüfung bestätigte dieses, das Kennzeichen wurde am 16.11.20 auf einem Parkplatz in Helsa entwendet.

Die weitere Kontrolle des Fahrzeuges ergab, dass an diesem ein weiteres (anderes) amtliches Kennzeichen angebracht war. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war auch dieses gestohlen.

In unmittelbarer Nähe des Kontrollortes stand ein weiterer BMW in einer Hofeinfahrt mit KS-Kennzeichen. Eine Überprüfung ergab, dass auch die daran angebrachten amtlichen Kennzeichen am 10.01.21 gestohlen wurden. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei zwecks kriminaltechnischer Untersuchung sichergestellt, da auch die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnten und der Tatverdächtige sich dazu nicht weiter äußerte, so dass die Ermittlungen in diesem Zusammenhang noch andauern.

Bei dem 36-Jährigen bestand zudem der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, was ein durchgeführter Test bestätigte. Dieser verlief positiv auf Amphetamine, worauf eine Blutentnahme bei dem 36-Jährigen durchgeführt wurde.

Mehrere Wildunfälle

(ots) – Um 07:35 Uhr überquerte Montagmorgen 11.01.2021 eine Rotte Wildschweine die L 3242 zwischen Frankershausen und der B 27. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Berkatal wich den Tieren aus und streifte dadurch die dortige Leitplanke, wodurch die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 4.500 EUR.

(ots) – In der Gemarkung von Meißner-Abterode kam es Montagmorgen 11.01.2021 um 08:04 Uhr, zu einem Wildunfall. Zur Unfallzeit wurde ein Reh von dem Pkw einer 47-Jährigen aus der Gemeinde Meißner erfasst. Das Tier wurde dadurch tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

(ots) – Mit einem Reh kollidierte Sonntagnachmittag 10.01.2021 um 17:30 Uhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra, der von Oberhone in Richtung Reihensachsen unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

(ots) – Bereits am 09.01.21 kam es auf dieser Strecke zu einem Wildunfall. Um 17:45 Uhr kollidierte diesmal eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried mit einem Reh. Die Fahrerin versuchte noch auszuweichen, touchierte das Tier jedoch noch, das anschließend weiterlief.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

(ots) – In Höhe des Sportplatzes von Weidenhausen überflog Sonntagmittag 10.01.2021 um 13:15 Uhr, ein größerer Greifvogel die L 3241. Dabei wurde der Vogel von dem Pkw eines 45-jährigen Eschwegers erfasst, wodurch am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand.

Unfallflucht

(ots) – Angezeigt wurde am Wochenende noch eine Unfallflucht, die sich bereits zwischen dem 01.01.21, 12:00 Uhr bis zum 03.01.21, 09:30 Uhr in der Eschweger Neustadt (Fahrtrichtung Humboldtschule) ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde vermutlich beim Einparken ein Pkw Peugeot Rifter in Höhe der Haus-Nr. 124 im Heckbereich angefahren und beschädigt.

Der Sachschaden wird mit 1.110 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 07:35 Uhr befuhr Montagmorgen 11.01.2021 ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3238 von Uengsterode in Richtung der B 451. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt; der Sachschaden auf ca. 4.000 EUR beziffert.

(ots) – Beim Herausfahren aus einer Einfahrt übersah Sonntag 10.01.2021 um 13:30 Uhr, ein 80-Jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode einen entgegengesetzt der Fahrtrichtung geparkten Pkw, der dadurch am vorderen rechten Kotflügel beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich in der Albert-Schweitzer-Straße in Großalmerode. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Pedelec-Fahrer verletzt

(ots) – Um 22:10 Uhr befuhr Sonntagabend 10.01.2021 ein 52-Jähriger Witzenhäuser mit seinem Pedelec die Bilsteinstraße in Witzenhausen-Dohrenbach. In Höhe Haus-Nr. 15 stand zu diesem Zeitpunkt ein ordnungsgemäßer Pkw am Fahrbahnrand geparkt. Der 52-Jährige übersah das Fahrzeug und fuhr auf das Heck des Pkws auf. Dabei zog sich der Fahrer durch den Aufprall eine Kopfwunde zu.

Zeugen fanden den Verunfallten benommen auf der Straße liegend und informierten den Rettungsdienst. Der 52-Jährige wurde nach ärztlicher Versorgung am Unfallort in die Klinik gebracht.

Der Sachschaden wird mit ca. 1.200 EUR angegeben.

Unfall mit Streuwagen

(ots) – Ein weiterer Verkehrsunfall wird aus Witzenhausen-Ellingerode gemeldet. Um 05:40 Uhr befuhr am Sonntagmorgen 10.01.2021 ein 28-jähriger Witzenhäuser mit einem Lkw (Streufahrzeug) die Wilhelmshäuser Straße. In einer Einfahrt wendete er mit dem Lkw, um in Richtung Roßbach zu fahren. Dabei wurde ein Zigarettenautomat, der an einer Grundstücksmauer angebracht war, touchiert.

Der Fahrer gab später an, dies nicht bemerkt zu haben und fuhr davon.

Der Sachschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben.

Mit 3 Promille verunfallt

(ots) – Um 13:18 Uhr befuhr Sonntagmittag 10.01.2021 eine 55-Jährige aus Friedland mit ihrem Pkw die Friedländer Straße in Marzhausen. Dabei kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dort aufgestelltes Verkehrsschild. Sie fuhr dann weiter und geriet im weiteren Verlauf der Straße diesmal nach links von der Fahrbahn ab.

Das Auto prallte gegen eine Böschung, wo es zum Stehen kam.

Bei der Überprüfung der Fahrerin stellte sich heraus, dass diese unter Alkoholeinfluss stand, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 3 Promille. Es folgten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins. Die Fahrerin selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 2.500 EUR angegeben.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen