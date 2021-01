Ludwigshafen (ots) – Ein 40-Jähriger fuhr am Sonntag 10.01.2021 gegen 8.30 Uhr mit seinem Roller auf ein Tankstellengelände in der Hauptstraße. Aufgrund starker Alkoholisierung fuhr der Mann direkt in den Verkaufsraum der Tankstelle und beschädigte hierbei die Glasschiebetür. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte er sich zu Fuß aus dem Staub.

Die Flucht dauerte nicht lange. Die Polizei stellte den 40-Jährigen in der Nähe und nahm ihn gleich mit zu einer Polizeidienstelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Zudem besitzt der 40-jährige Mann auch keinen Führerschein. Durch die “Drive-in-Fahrt” entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.