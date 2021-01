Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Bereits in der Nacht auf Freitag 08.01.2021 kam es zu einem ähnlichen Vorfall, in der nur 850 m entfernten Jakob-Scheller-Straße. In der Nacht von Samstag 09.01.2021 auf Sonntag 10.01.2021 schlugen Unbekannte abermals die Heckscheibe eines in Edigheim geparkten Pkws ein.

Der ausgewählte blaue Suzuki Alto stand im Tatzeitraum in der Giselherstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Meldung vom 08.01.2021