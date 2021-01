Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 11.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Wachenheim: Vermisstensuche nimmt guten Ausgang

Wachenheim/Weinstraße (ots) – Am 10.01.2021 gegen 17:30 Uhr meldete eine 74-jährige Bad Dürkheimerin ihren 75 Jahre alten Ehemann nach einem gemeinsamen Spaziergang im Wald bei Wachenheim als vermisst. Aufgrund der Gesamtumstände musste davon ausgegangen werden, dass der Mann in eine Notlage geraten war, sodass umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Beteiligung eines Hubschraubers, eingeleitet wurden. Letztendlich konnte der Vermisste gegen 20:00 Uhr durch Personenspürhunde an einem Hang, an dem er gestürzt war, aufgefunden werden. Der Senior wurde lediglich leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Haßloch: Unfall mit Flucht; hoher Schaden

Haßloch (ots) – Einen Schaden von 5.000,- EUR an seinem VW Tuareg hat ein Mann aus Neustadt zu beklagen, nachdem es auf der Westrandstraße am Sonntagabend (10. Januar 2021, 17:50 Uhr) zu einem Unfall kam und der Verursacher geflüchtet ist. In Richtung Lachener Weg war der 28-Jährige unterwegs, als ihm ein Auto entgegenkam, der zu weit links fuhr. Der Fahrer des VW wich nach links aus und stieß gegen die Leitplanken. Der entgegenkommende hielt nicht an, um sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

