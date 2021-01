Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: 17-jähriger bei nächtlicher Spritztour in Lachen-Speyerdorf ohne Führerschein erwischt

Lachen Speyerdorf (ots) – Am Montag, 11.01.2021, um ca. 00:25 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Neustadt ein PKW in der Goethestraße in Lachen-Speyerdorf auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer erst 17 Jahre alt ist. Der Teenager wurde seinen Eltern übergeben. Neben der schlechten Nachricht, dass der Sohnemann hiermit eine Straftat, nämlich das „Fahren ohne Fahrerlaubnis,“ begangen hat, musste der Halterin eröffnet werden, dass diese sich ebenfalls strafbar gemacht hat. Und zwar steht hier ein „Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ im Raum. Neben der Aufnahme der Strafanzeigen wird in solchen Fällen auch die zuständige Führerscheinstelle informiert.

