(jn)Auch am heutigen Sonntag war das Besucheraufkommen in den Winter-Hotspots im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen außerordentlich groß. Der scheinbar von sämtlichen Hinweisen der Medien und Polizei unbeeindruckte Zulauf von Ausflüglern führte dazu, dass die Parkplatzkapazitäten teilweise bereits in den Morgenstunden ausgeschöpft waren. In der Folge wurden Feld-, Forst- und Waldwege rücksichtslos zugeparkt, erneut Absperrungen zur Seite geschoben und damit zuvor gesperrte Parkplätze zugeparkt. Lediglich die dauerhafte Präsenz von Ordnungskräften der zuständigen Kommunen, Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Westhessen und der Hessischen Bereitschaftspolizei konnten hier Abhilfe schaffen. Die genaue Anzahl festgestellter und eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren des gesamten Wochenendes liegen bislang noch nicht vor, dürfte sich aber im hohen dreistelligen Bereich bewegen.

Bei Wiesbaden löste am Nachmittag die Bergung einer im unwegsamen Gelände der „Hohen Wurzel“ auf vereistem Untergrund gestürzten 82-Jährigen einen größeren Einsatz von Rettungskräften aus, bei dem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Infolge der Rettung kam es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Wiesbaden. Die Dame wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Im Feldberggebiet kam es zwischen etwa 13:30 Uhr und 15:45 Uhr bei Königstein und kurz darauf auch im Glashüttener Ortsteil Schloßborn aufgrund der hohen Anzahl nicht ortsansässiger Verkehrsteilnehmer zu Verkehrsbehinderungen. Dies hatte zur Folge, dass die Umleitungsstrecke Schloßborn-Königstein überlastet war und der Verkehr zeitweise über Ruppertshain abgeleitet werden musste. Daraus resultierten Verkehrsstörungen im Bereich von Ruppertshain. Zudem wurde zur weiteren Entlastung für wenige Minuten die gesperrte Bundesstraße 8 zwischen Königstein und Glashütten geöffnet.

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Unfallort: L 3057/Anschlussstelle BAB A 5, zwischen Köppern und Rosbach v.d.H Unfallzeit: Freitag, 08.01.2021, 18:39 Uhr

Ein LKW-Fahrer befuhr die BAB A5 aus Richtung Norden kommend. An der Anschlussstelle Friedberg verließ er die Autobahn um in Richtung Rosbach v.d.H. weiter zu fahren. Im Einmündu ngsbereich zur B455 missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen PKW Fahrers, der aus Köppern kommend nach Rosbach fahren wollte. Der 19-Jährige musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Dort kollidierte er zunächst mit dem Wagen eines 66-Jährigen Mannes, in der Folge mit dem PKW einer 29-Jährigen Frau. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und suchte selbst einen Arzt auf. Der 66-Jährige Mann wurde schwer verletzt in die BGU Frankfurt verbracht. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt und kam in die Hochtaunuskliniken. Der unfallverursachende LKW fuhr in Richtung Rosbach davon. Ein Kennzeichen des LKW ist zur Zeit nicht bekannt. Sachschaden: ca. 75.000EUR

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Nötigung / Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Tatort: Feldgemarkung Schmitten / Feldbergsperrung Ortsteil Oberreifenberg Tatzeit: Freitag, 08.01.2021, 15:20 Uhr

Ein 24-jähriger Fahrer aus Sulzbach befuhr mit seinem BMW (SUV) die Siegfriedstraße aus Richtung Oberreifenberg kommend in Richtung Großer Feldberg. Im Einmündungsbereich der Dillenbergstraße / Siegfriedstraße verließ der 24-jährige mit einer Fahrzeugseite die Fahrbahn und umfuhr die dort aufgestellte Vollsperrung der Verkehrswacht. Beim Umfahren der Straßensperrung musste ein Mitarbeiter der Verkehrswacht zur Seite hin ausweichen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Zur Tatzeit lag aufgrund von Schneebruchgefahr eine Allgemeinverfügung für eine Vollsperrung zum Großen Feldberg vor. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Fahrzeugführer im Feldberggebiet ausfindig machen und kontrollieren. Gegen den 24-Jährigen wurde im Anschluss ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und dem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Auffahrunfall mit 1 leicht verletzten Person 61476 Kronberg, Hainknoten, Auffahrt zur B 455 Richtung Königstein Freitag, den 08.01.2021, gg. 12:50 Uhr

Eine 43-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hainstraße aus Richtung Kronberg kommend und wollte am Hainknoten auf die B 455 in Richtung Königstein einbiegen. Hierzu hielt sie zunächst an einem „Stop-Schild“ an. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 43-jähriger PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf den stehenden PKW auf. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Sachschaden: ca. 1500 Euro

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Wohnungseinbruchsdiebstahl Tatort: 61273 Wehrheim / Isarstraße Tatzeit: Freitag, 08.01.2021 / 18:50 Uhr bis 21:30 Uhr

Unbekannte/r Täter gelangte/n durch Überklettern des Grundstückszauns auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Anschließend wurde die Verglasung der Terrassentür zerstört und sich so Zutritt in das Objekt verschafft. Nachdem im Objekt sämtliche Räume durchsucht wurden, verließen der / die Täter das Objekt in unbekannte Richtung.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug Tatort: 61250 Usingen / Hattsteiner Allee Tatzeit: Freitag, 07.01.2021 / 18:00 Uhr bis Samstag, 09.01.2021 / 11:30 Uhr

Der bislang unbekannte Täter trat oder schlug gegen den linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges und beschädigte dadurch das Spiegelglas. Sachschaden: ca. 200EUR. Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinw eise hinsichtlich der unbekannten Täter unter der Tel. 06081-9208-0 oder e-mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de entgegen.

Hohes Ausflugsinteresse in Höhenlagen – Verkehrskonzepte verhindern Schlimmeres

(jn)Das gute Wetter und die weißen Höhenlagen zogen auch heute zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet an. Dies führte dazu, dass das Gros der Parkmöglichkeiten in den Winter-Naherholungsgebieten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen (Wiesbaden, Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Rheingau-Taunus-Kreis und Limburg-Weilburg) bereits in den Vormittagsstunden erschöpft war. Da das Interesse trotz umfangreicher Warnmeldungen durch Polizei und Medien groß war, einen Ausflug in die Höhenlagen zu machen, kam es infolge des großen Besucheransturms zu einem rücksichtlosen Parkverhalten vieler Ausflügler auf Feld-, Forst- und Waldwegen. Hierbei wurden vereinzelt auch Rettungswege sowie Feuerwehrzufahrten zugeparkt oder Absperrmaterialien zur Seite geschoben und ignoriert. Insbesondere im Feldberggebiet verursachten ortsfremde Besucher Verkehrsstörungen, gleichwohl war es nicht notwendig, die eingerichteten Sperrungen weiter auszudehnen.

Letztendlich ermöglichte das zwischen den zuständigen Ordnungsämtern und der Polizei gut abgestimmte Verkehrskonzept, die Lage zu bewältigen und ein schlimmeres Verkehrschaos zu vermeiden. Hierfür wurden die Beamtinnen und Beamten der jeweiligen Direktion durch die Bereitschaftspolizei unterstützt. Im Rahmen der Überwachung der Parkplätze von der Polizei und den zuständigen Kommunen wurden mehrere Hundert Parkverstöße festgestellt und geahndet. Rheingau-Taunus-Kreis ca. 125 (nur Polizei), Hochtaunuskreis ca. 200. Positiv lässt sich hervorheben, dass die Abstandsregeln weitestgehend vorbildlich eingehalten wurden und es zu keinen größeren Gruppenbildungen kam.

Da auch am Sonntag ein starkes Besucheraufkommen in den weißen Höhenlagen zu erwarten ist, bittet die Polizei darum, Sperrungen zu befolgen und sich an die Verkehrsregeln zu halten. Neben den bereits angekündigten Sperrungen kann es auch zu weiteren spontanen Straßensperrungen in den betroffenen Bereichen kommen. Unverändert besteht auch eine erhöhte Gefahr durch Schnee- und Eisbruch, da viele Bäume, die durch den trockenen Sommer geschädigt wurden, der schweren Last von Eis und Schnee nicht standhalten könnten. Deshalb empfehlen wir, zu Hause zu bleiben oder die Natur rund um Ihren Heimatort zu erkunden.