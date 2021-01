Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, Eppstein, Am Vogelgesang, Freitag, 08.01.2021 00:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 08.01.2021 gegen 00:00 Uhr, ereignete sich ein versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Eppstein, Am Vogelgesang.

Der unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zum Grundstück und versuchte anschließend gewaltsam in das Einfamilienhaus zu gelangen. Dies misslang jedoch, da der Geschädigte den unbekannten Täter entdeckte. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung, ohne etwas zu entwenden. Es entstand geringer Sachschaden.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in mehrere Baucontainer, Eschborn, Frankfurter Straße, Samstag, 09.01.2021 11:00 Uhr – 19:00 Uhr

Im Verlauf des Samstages, den 09.01.2021 zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr, ereigneten sich mehrere Einbrüche in Baucontainer in Eschborn, Frankfurter Straße. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum umzäunten Gelände der dortigen Baustelle. Auf diesem Baugelände brachen der oder die unbekannten Täter gewaltsam in mehrere Baucontainer ein. Es entstand geringer Sachschaden. Anschließend flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen

1.1 Sachbeschädigung an Briefkasten: Flörsheim am Main, Berliner Straße // Möglicher Tatzeitraum: 30.12.2020 bis 08.01.2021

Ein unbekannter Täter muss in dem genannten Zeitraum einen Briefkasten aus dessen Verankerung gerissen und aus diesem die Briefe entwendet haben. Der Briefkasten wurde an der Tatörtlichkeit hinterlassen. Ein genauer Hintergrund der entsprechenden Tat ist nicht bekannt, sodass die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim am Main unter der Rufnummer 06145 – 5476 – 0 Hinweise entgegennimmt.

Verkehrsdelikte

2.1 Verkehrsunfall mit Flucht: Hofheim am Taunus, Hauptstraße // Möglicher Tatzeitraum: 07.01.2021, 18:00 Uhr bis 08.01.2021, 09:30 Uhr

Der 53-jährige Halter stellte seinen blauen VW Fox in einer Parkbucht in der Hauptstraße der Hofheimer Innenstadt ab. Nachdem er zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, musste er erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite feststellen. Vermutlich entstanden die Beschädigungen durch das Vorbeifahren eines anderen Fahrzeuges. Der Unfallverursacher war nicht mehr an Ort und Stelle, sodass der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises wegen der vorliegenden Verkehrsunfallflucht um Hinweise unter der Rufnummer 06190 – 93600 bittet.

2.2 Verkehrsunfall mit Flucht: Hattersheim am Main, Nibelungenstraße // Möglicher Tatzeitraum: 07.01.2021, 22:00 Uhr bis 08.01.2021, 10:30 Uhr

Ein ähnlicher Verkehrsunfall ergab sich in der Nibelungenstraße in Hattersheim am Main – Okriftel. Dabei wurde ein parkender weißer Opel Astra ebenfalls an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Vermutlich entstand der Schaden durch ein Ein- oder Ausparken aus der benachbarten Parklücke. Da auch hier der Unfallverursacher seinen Pflichten nicht nachkam, werden Zeugen gebeten sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06190 – 93600 zu melden.