Lambrecht: Stadtbücherei bietet Abholservice an

Stadtbücherei Lambrecht bis auf Weiteres geschlossen - in der Lockdownzeit Abholservice

Lambrecht – Alle Nutzer der Stadtbücherei, denen in der nächsten Zeit der Lesestoff ausgeht oder die Nachschub an anderen Medien brauchen, erhalten folgendes Angebot: Sie können telefonisch unter der Rufnummer 06325/9889864 dienstags und freitags zu den normalen Öffnungszeiten von 15:30 Uhr – 18:00 Uhr Bücher oder andere Medien bestellen. Diese Bestellung kann zur nächsten Öffnungszeit vor der Bücherei abgeholt werden. Sie bestellen freitags die Medien und können die fertig gepackte Tasche dienstags abholen.

Oder Sie bestellen per E-Mail unter stadtbuecherei-lambrecht@t-online.de ihre Medien. Annahmeschluss für die Bestellung ist dann auch dienstags oder freitags 18:00 Uhr. Sie bestellen per Mail bis spätestens Dienstag 18:00 Uhr und können die Medien am Freitag abholen. Schicken Sie ihre Bestellung dienstags nach 18:00 Uhr ab können die Medien erst nächsten Dienstag abgeholt werden. Lesen Sie regelmäßig ihre Mails, Sie werden benachrichtigt.

Bitte nutzen Sie zur Auswahl, wenn möglich, den Katalog im Internet. Einfach „bibkat lambrecht“ eingeben, dann „Stadtbücherei Lambrecht – BVS eOPAC“ wählen und schon sind Sie auf der Startseite.

Achtung: Um Bücher direkt im „Bibkat“ vorbestellen zu können geben Sie in den Feldern „Lesernummer“ und „Passwort“ die Barcodenummer Ihres Leseausweises ein.

In Ausnahmefällen bringen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei die gepackten Taschen auch vorbei. Gemeint sind ältere Leser, Menschen in Quarantäne oder Nutzer, die aus anderen Gründen die Medien nicht selbst abholen können.

Bitte bringen Sie Ihre Medien, die Sie nicht mehr benötigen, auch zu den Öffnungszeiten zurück. Verwenden Sie wenn möglich reißfeste Taschen, die Sie nicht mehr brauchen. Diese werden gewaschen wieder für die Ausgabe verwendet.

Alle ausgeliehenen Medien werden regelmäßig verlängert.

Tina Kubatta und Ulrike Glaß hoffen, Sie bald wieder persönlich begrüßen zu können.

Bis dahin bleiben Sie gesund!