Versuchter Einbruch in der Bahnhofstraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagmittag 09.01.2021 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Café. Das Café befindet sich in der Bahnhofstraße an der Ecke zum Ludwigsplatz in Ludwigshafen. Ein unbekannter Täter hatte die Tür zum Hintereingang des Cafés aufgehebelt und war so in den Vorraum gelangt. Der Zutritt in den Cafébereich selbst, ist dem Täter nicht gelungen.

Nach Angaben des Eigentümers wurde nichts gestohlen. Bei der Spurensuche vor Ort konnten durch Beamte der PI Ludwigshafen 1 Hinweise festgestellt und dokumentiert werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Mit Bierflasche Heckscheibe eingeworfen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Nacht vom 07.01.2021 auf den 08.01.2021 zwischen 21-06:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter mit einer Bierflasche die Heckscheibe eines geparkten VW Touran in der Jakob-Scheller-Straße in Edigheim ein. Die Bierflasche wurde im Kofferraum zurückgelassen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagmittag 08.01.2021 kam es zwischen 12:30-13:15 Uhr, in der Pfalzgrafenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei hatte eine 39-jährige Frau, aus Ludwigshafen, ihr Auto am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Im Anschluss versuchte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Parklücke davor einzuparken, wobei dieser den linken Radkasten am geparkten Fahrzeug der 39-jährigen Ludwigshafenerin touchierte. Die Fahrerin / der Fahrer flüchtete im Anschluss an den Verkehrsunfall von der Örtlichkeit.

Durch den Unfall entstand am Fahrzeug der Geschädigten ein Kratzschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zur Person des/der Fahrzeugführers/-in, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.