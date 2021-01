Polizeilicher “Taser” – Einsatz

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Freitag 08.01.2021 kam es in Böhl-Iggelheim, durch Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt, zum Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgeräts (DEIG), umgangssprachlich Taser. Der Grund des polizeilichen Einsatzes lag im Verhalten des 28-jährigen Störers. Dieser geriet zunächst mit Angehörigen in Streit, welcher ausartete.

Der Störer selbst befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb sein Verhalten unberechenbar war und Gefahren für ihn als auch für andere nicht auszuschließen waren. Da er den Anweisungen der Polizeibeamten nicht Folge leistete, konnte er nur durch das Einsetzen dieses Einsatzmittels gefesselt und anschließend in Gewahrsam genommen werden.

Betrügerischer Telefonanruf

Neuhofen (ots) – Am Mittwochvormittag 06.01.2021 kam es zu einem Betrug durch Täter, welche sich als Mitarbeiter einer Bank ausgaben. Der Angerufene wurde, auf Grund eines angeblichen Kartentausches, dazu aufgefordert seine EC-Kartennummer, sowie seine Personalausweisnummer preis zugeben.

Am Folgetag stellte der Angerufene fest, dass es zu unberechtigten Abbuchungen von seinem Konto kam. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, im Umgang und mit der Auskunft von persönlichen Daten äußerst zurückhaltend zu sein und Anfragen auf Glaubwürdigkeit zu überprüfen.

Betrügerischer Telefonanruf – Gewinnversprechen

Schifferstadt (ots) – Am Samstagvormittag 09.01.2021 riefen bislang unbekannte Personen bei dem Geschädigten an und teilten ihm mit, dass er bei einem Gewinnspiel einen Geldbetrag in Höhe von 49.000EUR gewonnen habe. Um ihm den Geldgewinn noch am gleichen Tag aushändigen zu können, solle der vermeintliche Gewinner jedoch zunächst mehrere Zahlkarten im Wert von jeweils 50 EUR erwerben, und an eine angebliche Notarin übergeben.

Der Angerufene informierte Familienangehörige über diesen Anruf und gemeinsam erkannte

man den Betrugsversuch, sodass es zu keinem Schaden kam.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

Einbruchsdiebstahl Pflegedienst

Schifferstadt (ots) – In der Nacht vom 08.01.2021 auf den 09.01.2021 kam es, in Schifferstadt, in der Kirchenstraße, zu einem Einbruch, bei welchem die Eingangstür eines ambulanten Pflegedienstes aufgehebelt wurde. Im Weiteren wurden auch im Inneren mehrere Türen und Schränke beschädigt und die Räumlichkeiten durchsucht. Die Höhe des Schadens, sowie des Diebesgutes sind noch Teil der laufenden Ermittlungen.

Bei Hinweisen zur Tat und verdächtigen Wahrnehmungen im Tatzeitraum, werden sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Großniedesheim (ots) – Am Freitag 08.01.2021 ereignete sich gegen 09:25 Uhr in der Beindersheimer Straße in Großniedesheim ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein LKW-Fahrer befuhr die Beindersheimer Straße in Fahrtrichtung Beindersheim und touchierte beim Ausweichen des Gegenverkehrs einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen VW Polo. Hierdurch wurde der LKW vermutlich am rechten Fahrzeugheck und der VW Polo auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Telefonbetrügereien

Altrip, Neuhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim (ots) – Am 06.01. und 07.01.2021 kam es zu diversen Betrugsfällen, die alle mit einem unerwarteten Telefonat starteten. Eine angebliche Tochter würde aufgrund eines Verkehrsunfalles Geld benötigen, ein angeblicher Bankmitarbeiter müsse die EC-Karte austauschen und benötige hierfür entsprechende persönliche Daten und ein angeblicher Mitarbeiter einer Gewinnspielfirma informierte in zwei Fällen über einen Gewinn für den jedoch im Vorfeld Kosten erforderlich werden würden.

In zwei von diesen vier Fällen war der betrügerische Anrufer erfolgreich und es kam zu einem Vermögensschaden. In den beiden anderen Fällen sorgte gesundes Misstrauen dafür, dass es letztlich zu keinem Schaden kam. Die Polizei rät: Geben Sie bei verdächtigen Anrufen keine Informationen zu familiären und finanziellen Verhältnissen preis, sondern verständigen Sie die Polizei.

Einbruch in Garage

Edesheim (ots) – Am Freitag 08.01.2021 gegen 15:00 Uhr meldete sich der Geschädigte bei hiesiger Dienststelle und teilte mit, dass Unbekannte in seine Garage in der Hochgasse eingebrochen sind.

Die Täter brachen die Garage auf und entwendeten u.a. eine dort gelagerte Matratze.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 EUR.

Der genaue Tatzeitraum ist unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.