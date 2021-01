Unfall unter Alkoholeinfluss (siehe Foto)

Freckenfeld (ots) – 09.01.2021, 22 Uhr – Der Fahrer eines Skoda befuhr die K 24 in Fahrtrichtung Freckenfeld. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und Alkoholkonsums kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Brückensockel. Da bei der Unfallaufnahme kein verantwortlicher Fahrer zugegen war, wurde die unweit entfernte Halteranschrift überprüft.

Dort konnte der 43-jährige Fahrzeughalter angetroffen werden. Er hatte leichte Verletzungen und eine Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Haschbrownies gegessen

Wörth am Rhein (ots) – Ein 23-jährige BMW-Fahrer aus Ettlingen wurde am 09.01.2021 gegen 10:00 Uhr, durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die drogentypischen Auffälligkeiten rechtfertigte der Mann damit, dass er Tage zuvor einen Haschbrownie gegessen habe. Ein Drogenvortest ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC steht.

Die im Anschluss durchgeführte Blutprobe wird nun zeigen wie stark der junge Mann durch den Verzehr des Küchleins beeinflusst gewesen ist. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in Poststelle

Kandel (ots) – Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 08.01.2021 auf den 09.01.2021 gewaltsam in die Postverteilerstelle in 76870 Kandel ein. Dort wurden die gesamten Räumlichkeiten nach potentieller Beute abgesucht und teilweise Pakete geöffnet.

Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

Erkannter Betrugsversuch

Germersheim (ots) – Ein 71-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim wurde am vergangenen Mittwoch 06.01.2021 von einer unbekannten Person angerufen. Diese überbrachte die scheinbar erfreuliche Nachricht, dass der Angerufene 39.000 EUR gewonnen habe. Er müsse lediglich Guthabenkarten in Höhe von 900 EUR erwerben und dem Anrufer die dazugehörenden Codes weitergeben.

Dem 71-Jährigen war diese gängige Betrugsmasche allerdings bekannt und konnte dem Anrufer mit einem wohlformulierten Spruch klarmachen, dass er sich weitere Anrufe bei ihm sparen kann.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizeiinspektion Germersheim die Bevölkerung dahingehend sensibilisieren keine personengebundenen oder Bankdaten am Telefon Preis zu geben und rein telefonisch gestellte Forderungen, die einen finanziellen Schaden nach sich ziehen, nicht nachzukommen.