Bad Dürkheim: Anrufe von Enkeltrickbetrügern und falschen Polizeibeamten

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 08.01.2021, wurden im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr insgesamt 5 Einwohner in Bad Dürkheim und Weisenheim am Sand durch „Enkeltrickbetrüger“ angerufen. Die bislang unbekannten Anrufer riefen mit unterdrückter Rufnummer an, gaben sich als Enkelkinder der Angerufenen aus bzw. reichten das Telefon an angebliche Polizeibeamte weiter. Die Betrüger berichteten von einem schweren Verkehrsunfall und forderten als Unterstützung für die Schadensregulierung Geld, in einem Fall 30.000 EUR. Die Angerufenen reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten ihre richtigen Angehörigen und die Polizei. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Wurden Sie auch Opfer eines solchen Betrugs, wenden Sie sich bitte an die Polizei.

Freinsheim: Warnbake entwendet, Zeugen gesucht

Freinsheim (ots) – In der Zeit von Freitag, 08.01.2021, 14:00 Uhr, bis Samstag, 09.01.2021, 07:30 Uhr, wurde eine in der Martinstraße aufgestellte rotweiße Warnbake entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich entweder telefonisch unter der 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

