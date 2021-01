Graben-Neudorf – Rettungshubschrauber zwecks Arbeitsunfall im Einsatz

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf einem

Firmengelände in der Ernst-Blickle-Straße in Graben-Neudorf ein Arbeitsunfall.

Nach aktuellem Stand entwich eine Säure aus einem Behältnis. Drei Personen

befanden sich in unmittelbarer Umgebung. Eine Person davon wies Atembeschwerden

auf und wurde daher mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus zur

weiteren Untersuchung verbracht. Die anderen beiden Personen wurden jeweils

mittels eines Rettungsdienstes zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Auch die Feuerwehr war vor Ort.

Karlsruhe – Fußgänger von Bahn erfasst

Karlsruhe (ots) – Ein 83 Jahre alter Fußgänger ist am Freitag gegen 12.20 Uhr an

der Haltestelle Weinweg im Bereich des Fußgängerübergangs von einer einfahrenden

Bahn erfasst und verletzt worden.

Offenbar hatte der 83-Jährige bei Rotlicht den Gleiskörper betreten und wurde

von einer von Osten her nahenden Bahn der Linie 2 trotz eingeleiteter

Gefahrenbremsung frontal erfasst. Der Mann wurde anschließend nach rechts in

Richtung des Haltestellenbereichs abgewiesen und stürzte mit dem Gesicht voraus

zu Boden. Dabei erlitt er zu seinem großen Glück eher leichtere Verletzungen im

Gesichtsbereich und kam zur Behandlung per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Fahrgäste in der Bahn blieben durch die Bremsung wohl unbeschadet. An der

Bahn selbst entstand auch kein Schaden. Der Bahnverkehr war für die Dauer der

Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Stadtmitte bis gegen 12.50 Uhr unterbrochen.

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Fahrscheinprüfer bei Kontrolle ins Gesicht geschlagen

Karlsruhe (ots) – Ein 21-jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstagabend,

gegen 22.30 Uhr, einem Fahrscheinprüfer im Zuge einer Kontrolle am Karlsruher

Kronenplatz in das Gesicht geschlagen zu haben, um sich der Kontrolle zu

entziehen und die Aufnahme seiner Personalien zu verhindern. Gegen den

21-jährigen Beschuldigten wurde die Vorführung beim Haftrichter beantragt.

Drei Fahrscheinprüfer konnten den 21-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie 1

vom Europaplatz in Richtung Durlach feststellen. Er konnte keine Fahrkarte

vorzeigen und beabsichtigte offenbar auch nicht, eine zu kaufen. Nach einem

kurzen Streitgespräch verließen die Fahrscheinprüfer zusammen mit dem Mann die

Straßenbahn an der Haltestelle Kronenplatz, um seine Daten zu erheben.

Zwischenzeitlich war aufgrund des aggressiven Verhaltens des Mannes bereits die

Polizei verständigt worden.

Mutmaßlich um die Flucht des Beschuldigten zu verhindern, wurde er von einem der

Fahrscheinprüfer festgehalten. Vermutlich um sich aus diesem Griff zu befreien

und unerkannt zu entkommen, schlug der 21-Jährige dem 31-jährigen Kontrolleur

mit der Faust ins Gesicht, sodass beide Männer zu Boden gingen. Die beiden

anderen Fahrscheinprüfer konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten

festhalten. Der Fahrscheinprüfer wurde durch den Schlag verletzt und musste sich

in ärztliche Behandlung begeben.

Er wurde festgenommen und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter

vorgeführt.

Karlsruhe – Unbekannter zündet Matratze an

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagabend in der

Karlsruher Südstadt eine in einem Grünstreifen abgelegte Matratze angezündet.

Durch einen Passanten wurde kurz nach 22:30 Uhr das Feuer in einem Grünstreifen

vor einem Kindergarten in der Marienstraße entdeckt. Durch das schnelle

Einschreiten der alarmierten Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte ein Übergreifen

der Flammen auf umliegende Häuser und Zäune verhindert werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt bittet Zeugen, die im Bereich der

Marienstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 0721/6663411 zu melden.

Karlsruhe-Neureut – Jugendlicher nach mutmaßlichem Einbruchsversuch in Tiefgarage vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Nach einem mutmaßlichen Einbruchsversuch in eine Tiefgarage

eines Mehrfamilienhauses in Neureut am Donnerstagmorgen gegen 04.20 Uhr konnte

ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte zwei Personen gesehen, die sich an der

Eingangstür und dem Zugangstor der Tiefgarage zu schaffen machten und dies der

Polizei gemeldet. Ohne in die Tiefgarage gelangt zu sein, war das Duo bis zum

Eintreffen der Beamten geflohen.

Im Rahmen einer Polizeifahndung konnte der 16-Jährige vorläufig festgenommen

werden. Er hatte in seinem Rucksack diverses Aufbruch-Werkzeug mitgeführt. Die

weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Zaisenhausen – Von der Fahrbahn abgekommen und mit geparktem Pkw kollidiert

Zaisenhausen (ots) – Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von geschätzten

12.000 Euro ereignete sich am Donnerstagabend auf der Hauptstraße in

Zaisenhausen.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam gegen 20.10 Uhr eine 22-Jährige mit ihrem

Pkw von der geraden Fahrbahn ab und prallte mit einem geparkten VW Touareg

zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schob es den VW etwa zwei Meter nach

vorne. In der Folge lösten die Airbags im Pkw der

Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Freitagmorgen, gegen 07.16 Uhr, wurde bei einem

Juweliergeschäft in der Hauptstraße in Bad Schönborn die Schaufensterscheibe mit

einem Stein eingeschlagen, augenscheinlich wurde aber nichts gestohlen. Der

Täter wurde wahrscheinlich durch die sofort auslösende Alarmanlage in die Flucht

geschlagen.

Die Inhaber des Juweliergeschäftes wurden über die Alarmauslösung informiert und

riefen umgehend die Polizei. An dem Gebäude wurde die linke -Schaufensterscheibe

mit einem großen Kieselstein aus dem hinteren Bereich des Geschäftes

eingeschlagen, ein kleinerer Stein lag vor dem Geschäft auf dem Boden. Der erste

Stein war ungefähr so groß wie der Kopf eines Erwachsenen, der andere hatte die

Größe eines Kindskopfes.

In dem Schaufenster waren Uhren ausgestellt, von denen offensichtlich keine

fehlt. Ob Schmuckstücke oder Uhren durch den Stein, der beim Eintreffen der

Polizeibeamten noch im Schaufenster lag, beschädigt wurden, bedarf noch weiterer

Abklärungen.

Der Juwelier befindet sich in der Hauptstraße von Bad Schönborn. Zur fraglichen

Zeit, gegen 07.15 Uhr am Freitagmorgen, könnten Passanten oder vorbeifahrende

Bürger eventuell Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dem

versuchten Einbruch stehen könnten. Wer etwas gesehen hat, kann sich gerne mit

dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/80260 in

Verbindung setzen.

jungen Frau aus, wodurch sie

leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Nach einem vorausgegangenem Verkehrsunfall am Donnerstag ist

das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt auf der Suche nach einer flüchtigen

Sattelzugmaschine.

Gegen 13:50 Uhr fuhr der 43 Jahre alte Unfallverursacher auf der Landesstraße

605 in Richtung Karlsruhe und wechselte den Fahrstreifen um auf die K 9657 in

Richtung Pfalz abzufahren. Der zu diesem Zeitpunkt vor ihm fahrende Sattelzug

bremse verkehrsbedingt ab. Trotz einer Vollbremsung durch den 43-Jährigen fuhr

er auf den Lkw auf. Der Sattelzug setzte jedoch seine Fahrt ich Richtung Pfalz

vor. Ob er die Kollision wahrgenommen hat, ist fraglich.

Bei dem Flüchtigen handelt es sich um eine Sattelzugmaschine mit Anhänger, das

Gespann hatte eine weiße Plane mit grüner Aufschrift und ein ausländisches

Kennzeichen.

Der Fahrer des Lkws oder Zeugen die weitere Angaben zu dem Flüchtigen machen

können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der

Telefonnummer 0721/6663411 zu melden.

Karlsruhe – Radfahrerin von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin von einem

Pkw erfasst wurde, kam es am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 9659. Die

24-jährige Radlerin wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Gegen 10:30 fuhr die 61-jährige Unfallverursacher von der Anschlussstelle der

Bundesautobahn 5, Karlsruhe-Durlach aus Richtung Süden kommend und wollte auf

die K 9659 in Richtung Karlsruhe-Durlach fahren. Hierbei übersieht sie die von

links kommende Fahrradfahrerin, welche auf dem Radweg von Karlsruhe in Richtung

Durlach fuhr. Die 24-Jährige wurde vom Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Sie

wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Eine Mitnahme in ein

Krankenhaus war nicht erforderlich.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt zirka 500 Euro.

