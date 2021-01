Dossenheim/Schwabenheimerhof: Verletzte Stute – Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Dossenheim/Schwabenheimerhof (ots) – Zeugen verständigten am

Donnerstagnachmittag die Polizei, da sie auf einer Koppel im Dossenheimer

Ortsteil Schwabenheimer Hof bei einer Stute Verletzungen im Genitalbereich

festgestellt hatten. Das Tier befand sich zusammen mit zwei weiteren Stuten auf

der Koppel eines sogenannten Offenstalls in der Ortsstraße. Nach Angaben der

Zeugin waren alle drei Pferde gegen 11.15 Uhr noch unverletzt. Als sie kurz nach

15 Uhr die Koppel erneut aufsuchte, bemerkte sie die Verletzungen einer der

Stuten. Diese wurde durch eine Tierärztin versorgt.

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die

Amtsvetererinäre des Rhein-Neckar-Kreises sind zur Beurteilung der Verletzungen

in die Untersuchungen involviert. Inwiefern die Verletzungen durch

Fremdeinwirkung oder möglicherweise durch Selbstverletzung an einem spitzen oder

scharfen Gegenstand entstanden sind, ist u.a. Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 0621/4569-0, oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall – Straße musste gesperrt werden

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Freitagmorgen kam es auf der

Ketscher Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall – diese musste

vorübergehend gesperrt werden. Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 07.10

Uhr trotz Verbot auf dem Schloßgartenweg in Richtung der Landstraße, wobei er

die Vorfahrt eines 20-jährigen Ford-Fahrers beim Abbiegen auf diese missachtete.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt. Der Unfallverursacher wurde

in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den alarmierten Einsatzkräften der

Feuerwehr befreit werden. An den beiden totalbeschädigten Autos, welche

abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden von insgesamt mehr als 13.000

Euro. Beide Unfallbeteiligten kamen zur weiteren Versorgung in umliegende

Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungs- und

Reinigungsarbeiten musste die Landstraße gesperrt werden. Die Sperrung wurde gg.

9.15 Uhr wieder aufgehoben.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Drogen in der Wohnung eines 27-Jährigen gefunden

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend fanden Beamte des

Polizeireviers Weinheim in der Wohnung eines 27-jährigen Mannes in Hemsbach

verschiedene Drogen. Ein Zeuge verständigte kurz vor Mitternacht die Polizei, da

ein 27-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Straße „An der Schießmauer“

offenbar lautstark mit mehreren Gästen seinen Geburtstag feierte. Beim

Eintreffen der Beamten hatten die Gäste jedoch bereits die Wohnung verlassen und

der Bewohner konnte alleine, auf der Couch liegend, angetroffen werden. Nur mit

Mühe konnte der Mann geweckt werden, der stark unter Alkohol- oder

Drogeneinfluss stand. Er wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus

eingeliefert.

Auf dem Wohnzimmertisch lagen offen mehrere Tütchen mit Drogen. Unter anderem

wurden 48-Ecstasy-Tabletten, 2 Gramm Marihuana und 21 Gramm Metamphetamin sowie

eine Feinwaage aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun wegen Drogenbesitzes, Verdacht des Drogenhandels sowie

Verdacht des Verstoßes gegen die CoronaVO ermittelt.

Weinheim/Hemsbach: 16-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des Raubes und weiterer Straftaten in Untersuchungshaft

Weinheim/Hemsbach (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 16-jährigen Jugendlichen erlassen. Er steht im dringenden

Verdacht, u.a. einen Raub, Diebstähle, eine Sachbeschädigung und

Körperverletzungen begangen sowie gegen Polizeibeamte Widerstand geleistet zu

haben.

Der Tatverdächtige soll am Donnerstag, 22.10.2020, kurz vor 23:00 Uhr zusammen

mit einem gesondert verfolgten Mittäter in einer Unterführung in Hemsbach einen

Mann überfallen und ihm unter Gewaltanwendung Bargeld, Mobiltelefon und

Hausschüssel weggenommen haben. Weiterhin soll der Tatverdächtige am 14.05.2020

in Weinheim ein Kinderfahrrad entwendet haben, das er jedoch zurückließ, als ein

Zeuge ihn verfolgte. Gegen seine Festnahme nach einem Ladendiebstahl am

10.07.2020 in einem EDEKA-Markt in Weinheim soll er sich gewehrt und dabei einen

Polizeibeamten verletzt haben. Am 29.07.2020 wurde der Tatverdächtige von einem

Zeugen in Weinheim beim Diebstahl von Leergut in einem Getränkemarkt bei der

Tatausführung angetroffen und an der weiteren Tatausführung gehindert. Ferner

wurde er Ende September 2020 trotz Hausverbots auf dem Hof einer Schule in der

Fichtestraße in Weinheim angetroffen, wobei er eine Sozialarbeiterin beleidigt

haben soll. Ende Oktober 2020 soll der Tatverdächtige zudem die Zufahrtsschranke

eines Parkhauses in der Grundelbachstraße in Weinheim beschädigt haben. Im

Dezember 2020 soll er an einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Weinheim

beteiligt gewesen sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

aufgrund der unklaren Wohnverhältnisse Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den

Tatverdächtigen erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter

und Eröffnung des Haftbefehls in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, inwiefern der 16-Jährige für weitere

ähnlich gelagerte Straftaten im Raum Weinheim in Betracht kommt, dauern an.

Viernheim/BAB 659: Verkehrsunfall – A 659 in Richtung Weinheim kurzzeitig gesperrt eine Person lebensgefährlich verletzt –

Viernheim/BAB 659 (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am

Freitagmorgen auf der A659 bei Viernheim. Ein 27-jähriger Mann war kurz nach

acht Uhr mit seinem Mercedes auf der A659 in Richtung Weinheim unterwegs. Als er

nach einem Überholvorgang wieder von der linken auf die rechte Fahrspur

einscheren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte

unterhalb einer Eisenbahnbrücke in die Leitplanken. Dabei drehte sich der

Mercedes auf das Dach und blieb auf der rechten Fahrspur, quer zur

Fahrtrichtung, liegen. Der 27-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und

wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach erster Einschätzung

der behandelnden Ärzte kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Das Unfallfahrzeug wurde durch die Feuerwehr wieder auf die Räder gedreht und

anschließend abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht

beziffern.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die A 659 in Fahrtrichtung

Weinheim kurzzeitig voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr auf der linken

Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ab 9.30 Uhr konnte die Fahrbahn

wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim zur Unfallursache dauern an.