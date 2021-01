Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Wintereinbruch in der Region

Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit anhaltendem Schneefall zog es auch am

Freitag wieder viele Menschen in der Region auf den Königstuhl. Aber auch in

Lampenhain, Leimen im Bereich Lingental, Weinheim und im Bereich „Langer

Kirschbaum“ und „Weißer Stein“ in Heidelberg Nord, waren viele Ausflügler

unterwegs. Das Polizeipräsidium Mannheim überwachte das Verkehrsgeschehen vor

Ort.

Das Hauptaugenmerk lag, wie bereits am vergangenen Wochenende sowie an den Tagen

rund um den Feiertag, auf der Freihaltung der Zu- und Abfahrten zum Königstuhl

um den ungehinderten Betrieb der Buslinie zu gewährleisten und die Freihaltung

der Not- und Rettungswege. Seit dem Vormittag stieg das Verkehrsaufkommen stetig

an, sodass mehrere Streifenwagenbesatzungen des Verkehrsdienstes Heidelberg vor

Ort präsent waren.

Die Besucherparkplätze waren am Königstuhl voll ausgelastet, allerdings kam es

trotz der Witterung und dem hohen Verkehrsaufkommen nur zu wenigen

Behinderungen. Nicht zuletzt dank der Verkehrslenkung durch die eingesetzten

Polizeibeamten und der eingerichteten Einbahnstraßenregelung. Einige

Schwerlastwagen mussten ihre Fahrt aufgrund winterglatter Fahrbahn unterbrechen.

Der Räum- und Winterdienst der Stadt Heidelberg nahm frühzeitig die Arbeit auf,

sodass die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Die Besucher verteilten sich auf dem großflächigen Areal, sodass keine Verstöße

gegen die geltenden Corona-Abstandsregelungen festgestellt werden konnten.

Falschparker wurden wenige festgestellt bzw. umgehend auf ihr Fehlverhalten

angesprochen.

Auch am bevorstehende Wochenende wird die aktuelle Situation intensiv beobachtet

und niederschwellig eingeschritten.

Heidelberg-Weststadt: Jugendlicher mit Marihuana erwischt und geflüchtet

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag stellte eine Fußstreife des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte eine Gruppe von mehr als 10 Jugendlichen im

Bereich der Willy-Hellpach-Schule fest. Beim Erblicken der Polizeibeamten

rannten alle davon. Einige Minuten später konnten vier der Jugendlichen auf der

Fußgängerbrücke über der Römerstraße erneut festgestellt werden. Einer Kontrolle

durch die Polizeibeamten entkamen sie zunächst erneut durch Wegrennen. Ein

17-Jähriger warf während der Flucht über die Philipp-Reis-Straße eine Zipptüte

mit 10,5 g Marihuana in den Garten einer dort ansässigen Kindertagesstätte. Er

und ein 16-Jähriger konnten von den Beamten eingeholt werden und einer Kontrolle

unterzogen werden. Der Jugendliche, der zuvor das Marihuana weggeworfen hatte,

führte außerdem weitere Zipptüten mit Marihuanaantragungen, eine Feinwaage und

Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich. Gegen ihn wird nun wegen des

Verdachts des Drogenbesitzes, sowie des Drogenhandels ermittelt.