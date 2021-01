Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Flörsheim-Dalsheim, Mölsheimer Straße (ots) – Am Freitag den 08.01.2021 befährt

der Verursacher die Mölsheimer Straße in Flörsheim-Dalsheim in Fahrtrichtung

Wilhelm-Ternis-Straße. Aus ungeklärten Gründen kollidiert er mit einem am

Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW derartig, dass an diesem augenscheinlich

die Hinterachse bricht. Demnach muss der PKW des Verursachers auf der

Beifahrerseite vorne massiv beschädigt sein. Der Verursacher verliert durch den

Aufprall mehrere Fahrzeugteile und flüchtet in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Unfallfahrzeuges oder dem Unfall an

sich machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Worms.

Massive Beschädigung einer Fußgängerampel mit Unfallflucht

Worms, Am Römischen Kaiser/Paulusstraße (ots) – Während der Streifenfahrt wird

am Freitag den 08.01.2021 gegen 16:30 Uhr festgestellt, dass ein unbekannter

Verursacher die Fußgängerampel in Worms Am Römischen Kaiser/Paulusstraße massiv

beschädigt und sich dann offensichtlich von der Unfallörtlichkeit entfernt hat.

Aufgrund der Höhe der Beschädigung kommt als Verursacher lediglich ein LKW oder

Bus in Frage, zumal in unmittelbarer Unfallnähe auch eine Bushaltestelle und die

Fußgängerzone ist, so dass hier auch ständige Anlieferverkehr herrscht.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall machen kann, möchte sich bitte bei der

Polizei in Worms melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Worms (ots) – Ein 24-jähriger Autofahrer wurde am heutigen Freitag, gegen 02:20

Uhr, in der Eisbachstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden bei

dem Wormser drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein von ihm

freiwillig durchgeführter Schnelltest belegte, dass er vor Fahrtantritt Cannabis

konsumiert hatte. Zudem stellten die Beamten, die den jungen Mann kurz zu seiner

Wohnung begleitet hatten, bei einem Blick in den Hausflur fest, dass dieser dort

einer Wasserpfeife und Reste von Cannabis aufbewahrte. Die Gegenstände wurden

sichergestellt und der Beschuldigte zwecks Blutentnahme zur Wache verbracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Seine

Fahrzeugschlüssel wurden vorübergehend sichergestellt und Ermittlungsverfahren

wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinfluss

eingeleitet.