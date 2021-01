Landau: Die Polizei-News

Lebensbedrohlich verletzter Rollerfahrer

Landau (ots) – Am Morgen des 08.01.2021 befuhr ein 40-jähriger Landauer gegen 07:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Straße “Am Hölzel” im Industriegebiet Landau Ost. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von rechts von der Fahrbahn ab, geriet gegen eine Straßenlaterne und kam zu Fall.

Durch das Unfallgeschehen zog sich der 40-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen zu und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter beauftragt.

Einbruch in Bäckerei in der Innenstadt

Landau (ots) – Am frühen Freitagmorgen 08.01.2021 zwischen 02-03 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Königstraße in Landau ein. Nachdem der erste Versuch eine Seiteneingangstür in der Königsstraße aufzuhebeln fehlschlug, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in der Trappengasse und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.