Grabschmuck im Gebüsch gefunden – Wer kann Hinweise geben? (Foto)

Riedstadt-Crumstadt (ots) – Am Sonntag 03.01.2021 entdeckte eine Spaziergängerin in einem Gebüsch entlang des ersten betonierten Feldwegs, welcher aus Richtung Crumstadt in Richtung Eschollbrücken führt, diversen Grabschmuck. Die Polizei stellte die Dekorationsstücke zur Grabzierde anschließend sicher. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Herkunft der Gegenstände. Auch der Gemeinde Riedstadt ist kein Fall von Vandalismus oder Diebstahl auf dem Friedhof in Crumstadt bekannt.

Die Ordnungshüter wenden sich nun an die Bevölkerung.

Wer erkennt den auf den Fotos abgebildeten Grabschmuck? Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstag 07.01.2021 in der Zeit zwischen 11-14:00 Uhr die Opelstraße und dann nach links in die Gerauer-Str./B44 in Mörfelden Walldorf/OT Mörfelden in Fahrtrichtung Groß-Gerau ein. Hierbei streifte das Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten KfZ-Anhänger. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Danach flüchtete der Unfallverursacher ohne der Warte- und Mitteilungspflicht nachzukommen in Fahrtrichtung Groß-Gerau.

Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet oder kann hierzu sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105/ 40060 entgegen.

Darmstadt

Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 06.01.2021 gegen 18 Uhr und Donnerstag 07.01.2021 gegen 13 Uhr haben noch unbekannte Täter versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Parcusstraße zu gelangen. Bei ihrer Rückkehr hatten die Wohnungsinhaber die Hebelspuren der Kriminellen an der Eingangstür entdeckt und die Polizei informiert.

Glücklicherweise hielt die Tür dem kriminellen Vorhaben stand.

Die Kripo in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die die Täter möglicherweise beobachten konnten, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zwei Einbrecher suchen Bürogebäude heim

Darmstadt (ots) – Zwei noch unbekannte Einbrecher haben am frühen Freitagmorgen 08.01.2021 ein Bürogebäude in der Poststraße heimgesucht. Gegen 01.45 Uhr warfen die Kriminellen mit einem Stein ein Fenster des Gebäudes ein und gelangten auf diesem Weg in die Räume. Bevor sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen machten, wurden die Täter mutmaßlich durch das Auslösen des Alarms gestört und traten die Flucht an.

Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 200 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zum Geschehen nimmt die ermittelnde Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Brennender Hochsitz ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Mühtal-Trautheim (ots) – Ein brennender Hochsitz hat am Freitagnachmittag 08.01.2021 die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 14.45 Uhr hatten Zeugen die Flammen in einem rechtsseitig gelegenen Waldstück kurz vor dem Ortseingang Trautheim wahrgenommen und die Rettungsdienste alarmiert. Das Feuer wurden umgehend von der Feuerwehr gelöscht.

Nach ersten Erkenntnissen war der obere Bereich des Hochsitzes aus noch nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei in Darmstadt (ZK10) übernommen haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienlichen Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

