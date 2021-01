Verkehrsunfall auf der B 458 bei Dipperz

Am heutigen Freitag ereignete sich gegen 12:38 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 458 zwischen Dipperz und Friesenhausen. Zu dem Unfall kam es, als eine 18-jährige Fahranfängerin aus Hilders mit ihrem Audi A 3 von Friesenhausen kommend im Bereich einer leichten Gefällstrecke mit gleichzeitiger Linkskurve auf der feuchten Fahrbahn aus ungeklärter Ursache zunächst nach rechts auf die Bankette geriet. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn übersteuerte sie vermutlich ihren Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden VW Bus (T6) zusammen, der von einem 65-jährigen Mann aus Poppenhausen gesteuert wurde und mit zwei Personen besetzt war. Ein dem VW-Bus nachfolgender Pkw Hyundai, gefahren von einem 19-jährigen Mann aus Dipperz, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die beiden verunfallten Fahrzeuge. Der VW Bus wurde dadurch über die Leitplanke geschleudert, rollte den Hang hinunter und überschlug sich dabei einmal, bevor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Durch den Unfall wurden sowohl die Fahrerin des Audi als auch der Fahrer des VW Bus und dessen 56-jährige Beifahrerin schwer verletzt, während der Fahrer des Hyundai nur leichte Verletzungen erlitt. Alle verletzten Insassen wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf über 70.000,-EUR geschätzt. An der Unfallstelle waren neben 5 Rettungswagen, 4 Notarztwagen auch 3 Feuerwehrfahrzeuge der FFW Dipperz mit 15 Mann im Einsatz. Die B 458 war für ca. 2 Stunden gesperrt.

Fußgänger mit Außenspiegel gestreift

Grebenhain – Am Mittwoch (06.01.), gegen 13:00 Uhr, liefen ein 31-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau auf der Lauterbacher Straße nebeneinander am rechten Fahrbahnrand. Den beiden kam ein 70-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Kuga entgegen. Beim Vorbeifahren stieß der Pkw mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Arm des 31-jährigen. Der 70-jährige Pkw-Fahrer setzte jedoch, ohne anzuhalten, seine Fahrt fort. Er konnte jedoch ermittelt werden. Bei dem Unfall wurde der 31-jährige am Ellenbogen verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

Werkzeugcontainer leergeräumt

Schlitz – Unbekannte hebelten im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag (23.12.) und Donnerstagmorgen (07.01.) einen Werkzeugcontainer auf, welcher sich in einem Innenhof in der Schlesischen Straße befand. Hierbei wurden gelagerte Elektrowerkzeuge entwendet, eine genaue Schadenshöhe ist jedoch nicht bekannt.

Ihre Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe – wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Handlungen wahrnehmen können?

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unbekannte steigen in Lagerraum ein

Hauneck/Unterhaun – Unbekannte kletterten zwischen Montagmittag (04.01.) und Dienstagmorgen (05.01.) über eine Betonmauer und verschafften sich somit Zutritt zu einem Werkgelände sowie einem Lager- und Werkstattraum in den Döllwiesen. Aus diesen entwendeten die Unbekannten einen Fahrzeugschlüssel und eine Bohrmaschine. Hierbei ergab sich ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Einbrecher scheitern an der Kellertür

Petersberg – Zwischen Dienstagnachmittag (05.01.) und Mittwochnachmittag (06.01.) versuchten Unbekannte über einen Kellerraum in ein Einfamilienhaus in der Spessartstraße einzudringen. Beim Versuch die Holztür des gesonderten Kellerraumes aufzuhebeln, scheiterten die unbekannten Täter jedoch. Es entstand lediglich ein geringfügiger Sachschaden in Form von Materialverdrängung an der Tür.

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen – Mehrere Straftaten geklärt –

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda – Am frühen Mittwochmorgen (06.01.2021) gelang es der Polizei Fulda, einen Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen.

Gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei über verdächtige, aus einer Apotheke kommende Geräusche informiert. Sofort entsendete die Polizeistation Fulda mehrere Streifen zu dem Objekt.

Vor Ort konnten die Beamten eine Person im Inneren der Apotheke wahrnehmen. Als diese das Objekt verlassen wollte, lief sie der Polizei direkt in die Arme und konnte festgenommen werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 37-jährigen bereits polizeibekannten Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte weiteres Diebesgut, welches augenscheinlich aus anderen Einbruchsdelikten stammt, sichergestellt werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda ergab sich der Verdacht, dass auf die Rechnung des Beschuldigten ein weiterer Einbruch, begangen in derselben Nacht in ein Sportgeschäft im Bereich Heinrichstraße, geht. Außerdem steht der Festgenommene im Verdacht, zwei weitere Einbrüche in Apotheken, sowie einen weiteren Einbruch in ein Schmuckgeschäft, Anfang der Woche begangen zu haben.

Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Fulda vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde er in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Unfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (07.01.), gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 40-jährige Fahrerin eines Skoda aus Waldkappel die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bebra. Ein 22-jähriger Fahrer eines Mazda aus Bad Hersfeld befuhr die Carl-Benz-Straße stadtauswärts und wollte an der Einmündung zur B 27 nach links auf die B 27 in Richtung Fulda fahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro

Person stirbt bei Verkehrsunfall in Eichenzell

Lingeshof

Eichenzell (ots)

Am Freitag, 08.01.2021, gegen 02:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine 62-jährige PKW Suzuki Fahrerin aus Eichenzell tödlich verletzt wurde. Die PKW-Führerin befuhr die K 60 von Eichenzell in Richtung Melters. An der dortigen zweiten Brückenunterführung kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen den rechten Brückenpfeiler. Die PKW-Führerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung des Sachverhalts wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.