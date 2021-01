Leichtverletzte nach Glätteunfall – Daimler fährt auf

Driedorf/L 3391: Drei Personen erlitten am Donnerstagabend 07.01.2021 bei einem Auffahrunfall leichte Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr an der Einmündung der L 3391/Waldaubach. Eine 45-Jährige war mit der 44-jährigen Beifahrerin in einem Opel unterwegs. Die Frau wollte an der Einmündung nach rechts abbiegen.

Ein junger Mann, der mit seinem Daimler Benz folgte, sah dies zu spät und konnte auf der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig halten. Bei der Kollision erlitten die Insassen der beiden Fahrzeuge leichte Verletzungen. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beträgt 2.500 Euro.

Brand in Mehrfamilienhaus

Solms-Albshausen: Bei einem Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße erlitt ein Bewohner leichte Verletzungen durch die eingeatmeten Rauchgase. Der betroffene 38 Jahre alte Mann suchte anschließend selbständig und vorsorglich ein Krankenhaus auf.

Bei dem Vorfall am Freitag 08.01.2021 gegen 01 Uhr, entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro, insbesondere durch die verrußten Wände. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Geschehen schnell im Griff. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei von fahrlässigem Handeln aus.

Die Ermittlungen dauern allerdings noch an.

Driftspuren auf Rasenplatz – Polizei sucht Zeugen

Waldsolms/Griedelbach: Erhebliche Beschädigungen verursachte ein unbekannter Autofahrer auf dem Rasenplatz des Sportvereins in der Straße “Am Rauen Hain”. Der rabiate Zeitgenosse fuhr zwischen Mittwoch 06.01.2021 gegen 16 Uhr und Donnerstag 07.01.2021 gegen 11 Uhr, mit seinem Fahrzeug über die Rasenfläche und hinterließ durch mehrere Driftspuren einen Schaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die in dem relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wetzlar, Tel. 06441- 918-0.

Reifen geplatzt – Hoher Sachschaden

Leun: Ein Unfall am Donnerstagabend 07.01.2021 in der Straße “Am Schellkopf” endete glücklicherweise ohne verletzte Personen. Der entstandene Schaden ist allerdings groß. Ein geplatzter Reifen an dem Hänger eines Traktors löste das nachfolgende Geschehen gegen 21.05 Uhr aus.

Der 62-jährige Fahrer war mit seinem Gespann in Richtung Martinskirchweg unterwegs, als der Reifen platzte. Der Hänger mit Containeraufbau kippte nach links weg und krachte gegen die Außenwand eines Wohnhauses. Die wurde dabei erheblich beschädigt. Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar.

Ein Statiker wurde eingeschaltet. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 55.000 Euro.

Test positiv – Blutentnahme folgt

Wetzlar: Am späten Donnerstagabend, 7. Januar, zog die Polizei in der Innenstadt einen jungen Autofahrer aus dem Verkehr. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Der Ertappte musste eine Blutentnahme erdulden und durfte anschließend wieder gehen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen