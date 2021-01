Hilfsbereitschaft ausgenutzt – Senior bestohlen

Laubach (ots) – Ein mutmaßlicher Trickdieb nutzte am Mittwochnachmittag 06.01.2021 die Hilfsbereitschaft eines Seniors aus. Der unbekannte Mann betrat gegen 18 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße und bat das ausgesuchte Opfer um ein Glas Wasser. Der gutgläubige Bewohner ließ den Verdächtigen anschließend in die Wohnung und so nahm das Geschehen bei dem sogenannten Glas-Wasser-Trick seinen Lauf.

Während der Senior das Getränk holte, schnappte sich der Dieb die Geldbörse samt Bargeld und Ausweispapieren und verschwand.

Täterbeschreibung:

Der Tatverdächtige ist etwa 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schmal und sprach akzentfreies Deutsch. Er hat dunkle, kurze Haare und trug eine dunkle Jacke und Hose.

Die Trickdiebe sind erfinderisch und schauerspielerisch begabt und lassen sich immer wieder neue Notlagen einfallen, um letztendlich Beute zu machen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Lässt sich der Unbekannte trotz geschlossener Tür nicht zum Gehen bewegen:

Reden Sie laut oder rufen um Hilfe. Verständigen Sie über Notruf sofort die Polizei!

Ziehen Sie, wenn dies möglich ist, telefonisch einen Vertrauten hinzu.

Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Mithilfe: Wem sind am Nachmittag rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Gießen, Tel. 0641- 70060, entgegen.

Grünberg: Kontrolle über LKW verloren

Donnerstagabend (07.Januar) gegen 23.15 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann in einem LKW die Londorfer Straße in Richtung Beltershain. Dabei verlor er offenbar aufgrund von Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der LKW-Fahrer stieß gegen ein Straßenschild und einen Mauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.350 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Berührung im Begegnungsverkehr

Am Donnerstag (07.Januar) gegen 07.50 Uhr befuhr ein 51-jähriger LKW-Fahrer die Landstraße 3127 von Grünberg nach Rabenau. Trotz Ausweichmanöver kam es zu einer Berührung des Außenspiegels mit einem bislang unbekannte LKW-Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Bei dem unbekannten LKW könnte es sich um einen Muldenkipper mit weißem Anhänger gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Zusammenstoß mit Straßenlaterne

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr Donnerstagabend (07.Januar) gegen 20.35 die Obergasse in Richtung der Straße “Im Hain”. Vermutlich verlor der Unbekannte die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine am Straßenrand stehende Laterne. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern.

Vermutlich handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen oder blauen BMW mit Beschädigungen im Heckbereich. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Scheibe eingeworfen

Gießen: Zwei Steine flogen zwischen Donnerstag, 7. Januar, 20.00 Uhr, und Freitag, 8. Januar, 6.45 Uhr, gegen die Scheibe einer Firma in der Siemensstraße. Ein Wurfgeschoss beschädigte nach dem Durchschlagen der Fensterfront auch noch den Monitor eines Computers im Büro. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen, Tel. 0641- 7006-0.

Anzeige nach Böllern

Gießen: Zwei größere Böller zündete ein junger Mann am Donnerstagabend, 7. Januar, in der Bahnhofstraße. Die Polizei leitete gegen den 20-Jährigen Ermittlungen ein.

Sensor beschädigt

Großen-Linden: In der Straße “An der Mittelhohl” beschädigte ein Randalierer zwischen

Dienstag, 5. Januar, 16 Uhr, und Donnerstag, 7. Januar, 5.30 Uhr, den Parksensor eines Ford Fiesta.

Der Schaden ist gering. Hinweise bitte an die Polizei in Gießen, Tel. 0641- 7006-0.

