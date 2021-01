Bewaffneter Überfall auf Arztpraxis

Kassel-Nord (ots) – Unter Vorhalt einer Schusswaffe hat ein bislang unbekannter Mann am heutigen Freitagvormittag 08.01.2021 eine Arztpraxis in der Holländischen Straße überfallen. Der Täter hatte es dabei gezielt auf Betäubungsmittel, die bei der Behandlung von Suchtkranken eingesetzt werden, abgesehen. Er zwang eine Arzthelferin zur Herausgabe solcher Mittel und ergriff damit anschließend die Flucht. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den Mann geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Unbekannte die Arztpraxis in der Holländischen Straße, unweit der Henkelstraße, gegen 8:15 Uhr betreten und die Angestellte mit einer Pistole bedroht. Zur Tatzeit hielten sich in diesem Bereich der Praxis keine weiteren Personen auf. Nachdem er unter Vorhalt der Waffe die geforderten Betäubungsmittel erhalten hatte, flüchtete er aus dem Gebäude auf die Holländische Straße. Die weitere Fluchtrichtung ist momentan nicht bekannt.

Aktuell liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Männlich, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank bis dürr, sprach Deutsch ohne Akzent, trug Skimaske, dunklen Strickpullover, dunkle Hose, führte dunklen Stoffbeutel mit

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Raubüberfall werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Dunkler Kleinwagen flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Kassel-Jungfernkopf (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Donnerstagabend 07.01.2021 in der Straße “Am Kirschrain” gegen einen geparkten Renault Captur gefahren und hat an dem Pkw einen Schaden von rund 3.000 Euro angerichtet.

Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher, bei dem es sich offenbar um einen dunklen Kleinwagen gehandelt hat, von der Unfallstelle. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder sein Fahrzeug geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall vor der Hausnummer 32 um 18:35 Uhr. Zu dieser Zeit war der Besitzer des Wagens durch einen lauten Knall auf den Zusammenstoß aufmerksam geworden und sofort nach draußen geeilt. Den mutmaßlichen Verursacher, einen dunklen Kleinwagen, sah er noch in Richtung “Am Osterberg” davonfahren.

Wie er dann feststellte, war der Pkw gegen das Heck seines geparkten Renaults gefahren und hatte einen erheblichen Schaden angerichtet.

Das Kennzeichen des flüchtigen Kleinwagens ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

