Heidelberg: Stadtnotizen 08.01.2020

Stadt richtet Bus-Shuttle zum zentralen Impfzentrum auf Patrick-Henry-Village ein – Pendelverkehr ab Hauptbahnhof / Betrieb startet am Sonntag, 10. Januar

Das zentrale Impfzentrum (ZIZ) auf dem Patrick-Henry-Village erhält eine Anbindung über einen Shuttle-Bus. Es wird eine umsteigefreie Direktverbindung vom Heidelberger Hauptbahnhof zum ZIZ zunächst im 40-Minuten-Takt angeboten. Die Betriebszeiten des Shuttles werden auf die Öffnungszeiten des ZIZ abgestimmt. Je nach Bedarf in den nächsten Wochen könnte das Taktangebot verdichtet werden. Das Bus-Shuttle startet kurzfristig am Sonntag, den 10. Januar 2021. Nur Personen mit einem Impftermin haben Zutritt zum ZIZ.

„Es ist für mich selbstverständlich, dass das zentrale Impfzentrum auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein muss. Das bisherige Angebot in Kombination von Straßenbahn und Ruftaxi reicht nicht aus. Viele unserer Bürgerinnen und Bürger sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Gerade unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger brauchen eine direkte und gut erreichbare Verbindung. Wir haben deshalb als Stadt einen Bus-Shuttle mit der rnv organisiert und vorfinanziert, auch wenn Fragen der teilweisen Kostenübernahme noch nicht geklärt sind. Die Menschen wollen sich lieber heute als morgen impfen lassen. Das ist genau das, was sich die Politik gewünscht hat. Dann müssen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern auch dabei helfen, zum Impfzentrum zu kommen“, erklärt Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Die ab Sonntag verkehrende Linie heißt „E – Bus-Shuttle ZIZ“ und fährt täglich ab circa 6:00 Uhr bis circa 22:00 Uhr ab Hauptbahnhof Heidelberg (Steig Q) zur Haltestelle „Zentrales Impfzentrum“ und zurück. Außerdem können Personen, die einen Impftermin im ZIZ haben, auch alternativ mit dem Ruftaxi 1011 als ÖPNV-Sonderform von der Haltestelle Kirchheim Rathaus zum Impfzentrum auf PHV fahren. Die Abfahrt erfolgt an Steig F am Rande des Kerweplatzes. Eine regelmäßige Anbindung an die Haltestelle Kirchheim Rathaus ist aus der Innenstadt und vom Hauptbahnhof über die Straßenbahnlinie 26 und die Buslinie 33 gewährleistet.

Sowohl das Bus-Shuttle als auch das Ruftaxi bedienen die Haltestelle „Zentrales Impfzentrum“ im südlichen Patrick-Henry-Village. Diese Haltestelle liegt circa 160 Meter entfernt vom Eingang des zentralen Impfzentrums, sodass es fußläufig gut erreichbar ist. Der genaue Fahrplan ist in den üblichen Fahrplanmedien digital hinterlegt und wird vor Ort auch ausgehängt.

Sowohl für das Bus-Shuttle als auch das Ruftaxi gelten die Beförderungsbedingungen und Fahrpreise des VRN. Im Stadtgebiet Heidelberg gilt die Großwabe Heidelberg was der Preisstufe 2 entspricht (Einzelfahrschein Erwachsene 2,70 Euro). Beim Ruftaxi gelten folgende Besonderheiten:

Das Ruftaxi verkehrt nach einem festen Fahrplan, muss aber vorher bei Bedarf spätestens 30 Minuten vor gewünschter Abfahrt unter Tel. 0621/1077077 oder online unter www.vrn.de/fahrplanauskunft vorbestellt werden. Inhaber einer Zeitkarte (Jahreskarten VRN und Semestertickets) können das Ruftaxi kostenlos nutzen. Ansonsten werden 1,50 € pro Fahrt und Fahrgast erhoben. Die erlaubte Fahrgastzahl im Ruftaxi ist begrenzt und Mitfahrende müssen – wie überall im ÖPNV – einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

