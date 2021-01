Rodelunfall mit zwei verletzten Kindern

Königstein im Taunus (ots)

Unfallort: Gemarkung Königstein, Bereich Falkenstein, dortiges Waldgebiet Richtung Feldberg Unfallzeit: Donnerstag, 07.01.2021, gegen 13:12 Uhr (Meldungseingang)

Sachverhalt: Zwei Mädchen (12 und 13 Jahre alt) rodelten gemeinsam auf einem Schwimmreifen den Hang herunter. Hierbei stießen sie mit einem Baum zusammen. Das 12 Jahre alte Mädchen wurde hierbei schwer, das 13 Jahre alte Mädchen leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Die Eltern der Verletzten waren beim Unfall zugegen.

1. Pedelec gestohlen, Oberursel, Niddastraße, Montag, 04.01.2021, 14:00 Uhr bis Dienstag, 05.01.2021, 12:00 Uhr

(pu)Ein Fahrraddieb hatte es in Oberursel auf ein hochwertiges Pedelec abgesehen. Er gelangte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag auf das Grundstück in der Niddastraße und beschädigte das Schloss mit welchem das Fahrrad gesichert war. Anschließend flüchtete er mit dem Pedelec in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 20-Zoll-Pedelec der Marke „Chrisson“, Modell „EFB“, in schwarz. Es ist bestückt mit einer neun-gängigen Shimano-Kettenschaltung.

Mögliche Zeugen der Tat und Hinweisgeber zum Verbleib des Fahrrads werden gebeten, sich unter 06171 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

Fußgänger bei Unfall in Oberursel leicht verletzt worden, Oberursel, Lahnstraße, Donnerstag, 07.01.2021, 17:50 Uhr

(pu)Ein 65-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Oberursel leicht verletzt. Der 65-Jährige hatte im Bereich der Kreuzung Lahnstraße / Hohemarkstraße einen Zebrastreifen überschritten, als er vom Pkw eines 82-jährigen Autofahrers erfasst wurde und daraufhin stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw des 82-Jährigen entstand ersten Ermittlungen zu folge kein Sachschaden.

Traktor touchiert Zug, Grävenwiesbach, Schlagweg, Donnerstag, 07.01.2021, 13:45 Uhr

(pu)Ein Traktorfahrer touchierte am Donnerstagmittag in Grävenwiesbach mit seiner Frontschaufel einen vorbeifahrenden Zug der Taunusbahn. Gegen 13:45 Uhr hatte der 73-jährige Traktorfahrer an einem unbeschrankten Bahnübergang im Bereich Schlagweg angehalten. Die Frontschaufel der landwirtschaftlichen Zugmaschine ragte jedoch in die Gleisanlage hinein, so dass ein vorbeifahrender Zug dadurch beschädigt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Blitzermeldungen:

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag, 12.01.2021: Oberursel, Homburger Landstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Informationen der Polizei rund um die Winter-Naherholungsgebiete

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pu)Die schöne Winterlandschaft der hessischen Höhenlagen lockte bereits über Silvester und am vergangenen Wochenende viele Einheimische und Ausflügler zum Wandern, Schlitten- oder Skifahren ein. Rund um den Feldberg und die umliegenden Ortschaften wurden die, noch nicht wegen Schneebruchgefahr gesperrten, vorhandenen Parkplätze und Zufahrtswege dadurch viel zu stark frequentiert, was vielerorts zu Park-Chaos und gefährlichen Verkehrssituationen wie auch blockierten Rettungswegen führte. Die vielen Menschen auf den Hängen und Wegen machten es oft unmöglich, entsprechende Abstände zueinander einzuhalten. Dies wiederum rief die Ordnungsämter der Kommunen, wie auch letztlich die Polizei auf den Plan.

Am kommenden Wochenende bis einschließlich Montag werden folgende Zufahrtsstraßen rund um den Feldberg geschlossen bleiben:

L3004 Oberursel / Sandplacken Ausfahrt Kreisel Hohemark FR

Feldberg

Feldberg Anlieger frei, hinter dem Anlieger im Haidetränktal

L3004 Schmitten / Sandplacken Ausfahrt Arnoldshain – Anlieger

frei, hinter der Hegewiese (nach Aufweitung der L 3004

/Bushaltestellen)

frei, hinter der Hegewiese (nach Aufweitung der L 3004 /Bushaltestellen) L3276 Oberreifenberg / Sandplacken Ende vom Parkplatz Pechberg –

Anlieger frei, vor den langen Parkplätzen

Anlieger frei, vor den langen Parkplätzen L 3025 Sperrung ab Anschluss Eselsheck an der B 8

L3025 Niederreifenberg / Rotes Kreuz Weilquelle Abf. L 3276 –

Anlieger frei, hinter den langen Parkplätzen

Anlieger frei, hinter den langen Parkplätzen L 3023 ab Anschluss an der B 8, Richtung Oberems, Anlieger und

Linienbus frei

Linienbus frei L3023 Ortsausfahrt Oberems in FR Kittelhütte /

Schmitten-Seelenberg, Anlieger und Linienbus frei

Schmitten-Seelenberg, Anlieger und Linienbus frei L 3450 ab Anschluss an der B 275 in Fahrtrichtung Wüstems

(Rheingau-Taunus-Kreis) – Anlieger und Linienbus frei und L 3450

Anlieger und Linienbus frei an Ortseinfahrt Oberems in FR Ortsmitte

Bad Homburg: Die Zufahrt zum Wanderparkplatz Silberküppel am Herzberg wird gesperrt.

Königstein-Falkenstein: Die Durchfahrt an den beiden Ortseingängen (Kronberger Straße und Falkensteiner Straße) wird nur für Anwohner möglich sein. Darüber hinaus sind folgende Straßen lediglich für Anwohner zugänglich: Sonnenhofstraße, Adelheidstraße, Altkönigstraße, Im Fasanengarten. Zudem besteht eine Vollsperrung in Richtung Glashütten oberhalb des Friedhofs /EDEKA.

Kronberg: Die Zuwegungen entlang der B455 in den Wald auf Kronberger Gemarkung sowie der Bereich um den Parkplatz am Waldschwimmbad Kronberg werden regelmäßig von der Polizei kontrolliert.

Oberursel: Der Bereich rund um das Taunus-Informationszentrum an der Hohemark wird von der Polizei kontrolliert.

Die aufgeführten Örtlichkeiten und Sperrmaßnahmen sind nicht abschließend. Es können sich im Laufe des Wochenendes noch weiterreichende Sperrungen entwickeln. Die Einhaltung der entsprechenden Regeln und Vorschriften wird durch die örtlich zuständigen Behörden sowie durch die Bereitschaftspolizei kontrolliert.

Für dieses Wochenende erhoffen wir uns deshalb, dass Sie in Ihrem und dem Interesse Ihrer Lieben zu Hause bleiben oder die Natur rund um Ihren Heimatort genießen. Denn auch im Schnee sollten Menschenansammlungen unbedingt vermieden und Abstandregeln eingehalten werden. Auch sollte darauf geachtet werden, entsprechend ausgewiesene Rettungswege und Ortsdurchfahrten sowie Zufahrten zu den Parkplätzen für Rettungsfahrzeuge freizuhalten.