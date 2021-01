Metropolchronicles Die Arminius Runde 8 – Corona tot – BRD am Ende – Great Reset abgesagt – 08.01.2021 – Telegramkanal Metropolchronicles

In der heutigen Sendung sprechen wir kurz über die Ereignisse in Amerika und worum es unserer Meinung nach in Wirklichkeit geht.

Danach beschäftigen wir uns mit der BRD. Der Politik. Den Parteien und deren Ende.

Gernot gibt nochmals einen Einblick hinter die echten Kulissen des Geldsystems und warum dieses definitiv bald weltweit abgeschaltet werden wird.

