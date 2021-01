Polizei Eschwege

Versuchter Betrug in Zusammenhang mit Corona

Eschwege (ots) – Wie am Donnerstag 07.01.2021 angezeigt wurde, ereignete sich bereits am Dienstag 05.01.2021 in den Abendstunden ein Betrugsversuch im Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen. Um 21:15 Uhr war an dem Dienstagabend ein 45-Jähriger aus Eisenach mit seinem Pkw auf der B 400 in der Gemarkung von Sontra-Ulfen unterwegs. Der 45-Jährige gab an, dass er von zwei zivilen Polizeibeamten angehalten wurde, die ihn an der zweiten Einfahrt nach Ulfen mit einer beleuchteten Kelle anhielten.

Die “Polizeibeamten” gaben an, eine Verkehrskontrolle durchzuführen und den Pkw aufgrund des Eisenacher Kennzeichens angehalten zu haben, da er gegen die 15-Kilometer-Beschränkung verstoße. Daraufhin wurden von dem 45-Jährigen 150 Euro in bar verlangt. Da der 45-Jährige angab, nicht so viel Bargeld dabei zu haben, zudem auf dem Weg zur Arbeit wäre, schlug er den angeblichen Polizeibeamten vor, eine Bescheinigung des Arbeitgebers bei der Polizeistation in Sontra vorbeizubringen. Daraufhin erklärten die “Polizeibeamten”, dass man es diesmal bei einer mündlichen Verwarnung belassen wolle.

Der 45-Jährige gab an, dass sie kurz einen grünlichen Ausweis als Dienstausweis vorzeigten, auf dem sich ein Kreuz (ähnlich dem der Bundeswehr) befand. Beide Personen waren ca. 175 cm groß und ca. 35 Jahre alt. Zudem waren sie dunkel gekleidet, das Gesicht war mit einem dunklen Mund-Nasen-Schutz bedeckt. Beide hatten dunkle kurze Haare und sprachen deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges und Amtsmissbrauch. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Hinweise der Polizei:

Barverwarnungen seitens der Polizei werden nur bis zu einem Betrag von max. 55 Euro durchgeführt

Die aktuellen Dienstausweise der Hessischen Polizei sind unter folgendem link https://k.polizei.hessen.de/121700267 dargestellt.

Sollten Sie Zweifel an der Echtheit des Dienstausweises haben, rufen Sie einfach Ihre örtlich zuständige Dienststelle oder die Notrufnummer der Polizei “110” an.

Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) – Beim Rückwärtsausparken auf dem Edeka-Parkplatz in der Burhaver Straße in Sontra übersah Donnerstagmittag um 12:15 Uhr, ein 79-Jähriger aus Wildeck einen vorbeifahrenden Pkw. Dieser wurde von einer 32-Jährigen aus Sontra gefahren. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden an beiden Autos von ca. 1.500 EUR.

3000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich heute Morgen, um 07:00 Uhr auf der L 3464 in der Gemarkung von Witzenhausen-Wendershausen ereignet hat. Zur Unfallzeit überquerte ein Reh die Landesstraße, worauf eine 20-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw nach rechts auswich und gegen die dortigen Leitplanken fuhr.

Um 08:50 Uhr befuhr ein 63-Jähriger aus Erfurt mit einem Klein-Lkw den Kundenparkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege in Richtung Auffahrt zum Toom-Markt. Dabei übersah er die höhenbegrenzende Schilderbrücke und prallte mit dem Fahrzugdach gegen die Begrenzungsleiste, die ebenso wie der Pkw leicht beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 400 EUR.

