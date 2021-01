Jugendliche beim versuchten Einbruch erwischt

Frankfurt-Ostend (ots)-(ne) – Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, sind Donnerstagabend um 22:00 Uhr bei einem versuchten Einbruch in der Droysenstraße in flagranti erwischt und festgenommen worden. Zwei Polizeibeamte, die nicht im Dienst waren, bemerkten die Beiden beim Versuch über das Kellerfenster in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Als die beiden Jugendlichen erfassten, dass sie aufgeflogen sind, ergriffen sie die Flucht.

Mittlerweile waren Streifen des 5. Reviers alarmiert worden, die sofort nach den Tatverdächtigen suchten. Versteckt unter einem Gebüsch dachten die Flüchtigen ihrer Festnahme entgehen zu können. Dem war nicht so.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen. Da sie beide aus einer Stuttgarter Jugendeinrichtung abgängig sind und über keinen festen Wohnsitz verfügen, kamen sie in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und werden heute im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

