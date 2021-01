Kassel-Nord (ots) – Eine 6 bis 8-köpfige Gruppe Jugendlicher hat am Donnerstagnachmittag 07.01.2021 am Kasseler Halitplatz aus bislang ungeklärten Gründen einen 12-jährigen Jungen angegriffen und zusammengeschlagen. Als ein Zeuge hinzukam und die Täter ansprach, ergriffen sie sofort die Flucht. Ein Rettungswagen brachte den Jungen anschließend mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper in ein Krankenhaus.

Ereignet hatte sich die Körperverletzung gegen 17:55 Uhr an der Holländischen Straße/Ecke Mombachstraße. Wie der 12-jährige aus Kassel den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, war er kurz zuvor aus einer Straßenbahn ausgestiegen, als er bemerkte, dass ihm plötzlich die Gruppe Jugendlicher folgte. Kurz danach sprachen sie ihn an und behaupteten für ihn völlig überraschend, er habe kürzlich ihren Freund geschlagen.

Im weiteren Verlauf schlugen die Täter den 12-Jährigen gegen den Körper und den Kopf.

Als die Gruppe auf den am Boden liegenden Jungen eintrat, wurde der Zeuge auf die Situation aufmerksam und ging dazwischen.

Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt auf der Holländischen Straße in Richtung Eisenschmiede.

Eine sofort nach Bekanntwerden des Falls eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Es soll sich um 6 bis 8 männliche Jugendliche gehandelt haben, die nicht näher beschrieben werden können. Wer die Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag 07.01.2021 beobachtet hat oder den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

_______________________________________________________________________

