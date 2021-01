Ludwigshafen: 80-jähriger Radfahrer überrollt und unter PKW eingeklemmt

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Ein 80-jähriger musste am Donnerstag 07.01.2021 mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er von einem Pkw zuvor erfasst und darunter eingeklemmt wurde. Eine 57-Jährige fuhr gegen 16.45 Uhr mit ihrem Pkw in der Bgm.-Trupp-Straße. An der Kreuzung zur Edigheimer Straße wartete ein Fahrradfahrer aufgrund einer roten Ampel. Die 57-Jährige wollte hinter dem 80-Jährigen anhalten, verwechselte aber nach derzeitigen Erkenntnissen das Brems- mit dem Gaspedal und erhöhte die Geschwindigkeit.

Hierbei fuhr die Frau auf den Fahrradfahrer auf und klemmte ihn unter dem Auto ein. Verkehrsunfallzeugen eilten schnell zur Hilfe und hoben das Auto an und befreiten den 80-Jährigen, der anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus kam.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Ins Gesicht geschlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) Ein 20-Jähriger wurde am Donnerstag 07.01.2021 von 3 Personen bedrängt und ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Bleichstraße unterwegs, als er mit einem unbekannten Autofahrer in Streit geriet. Während der verbalen Auseinandersetzung erschienen vermutlich 2 männliche Bekannte des Autofahrers und mischten sich in den Streit ein.

Einer der hinzugekommenen Männer schlug plötzlich dem 20-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchteten alle 3 Männer. Durch den Schlag erlitt der junge Mann eine Prellung unter dem Auge.

Täterbeschreibung:

Der unbekannte Schläger war circa 1,80m groß, zwischen 20-25 Jahren alt, hatte schwarze Haare und war von muskulöser Statur. Zudem trug er eine schwarze Hose mit zwei Streifen und einen Pullover mit einem Mercedes Benz Logo.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 07.01.2021 gegen 08:20 Uhr wurde eine Radfahrerin in der Yorckstraße durch einen Autofahrer gefährdet. Der Autofahrer sei an der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke über eine rote Ampel gefahren und sei fast mit der Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Der Unfall sei nur durch starkes Abbremsen der Radfahrerin verhindert worden. Der Vorfall sei durch mehrere Zeugen beobachtet worden, welche zum Teil auch einen kurzen Wortwechsel mit dem Autofahrer hatten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Insgesamt zweimal rief ein Unbekannter am Donnerstag 07.01.2021 bei einer 69- und einer 67-Jährigen aus Ludwigshafen an und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Der Unbekannte sprach lediglich nur Englisch.

Eine Kommunikation war aufgrund der Sprachbarrieren nicht möglich, sodass beide Frauen das Gespräch sofort beendeten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Ludwigshafen (ots) – Ein 32-Jähriger übersah am Donnerstag 07.01.202 einen 49-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 32-Jährige war mit seinem Pkw gegen 6.45 Uhr auf dem Kaiserwörthdamm in Richtung Mundenheim unterwegs und wollte rechts in die Shellstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah er den in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer.

Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten. Hierbei verletzte sich der 49-Jährige leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.