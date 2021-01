Betrunkener Radfahrer beleidigt Supermarktmitarbeiter

Wörth am Rhein (ots) – Am Donnerstag 07.01.2021 kam es um 19:40 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Marktstraße. Ein 57-jähriger Mann, der zuvor mit seinem Elektrofahrrad zu dem Supermarkt gefahren war, beleidigte mehrere Mitarbeiter. Ursächlich war, dass der Mann ankam, als der Markt gerade geschlossen wurde. Als der Mann auch noch anfing nach den Mitarbeitern zu treten und körperlich auf diese los zu gehen, wurde die Polizei verständigt.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung wurde auch noch ein so starker Atemalkoholwert getestet, dass der Mann noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr bekommt.

Ohrfeige löst Einsatz aus

Germersheim (ots) – Eine Ohrfeige löste Donnerstagabend 07.01.2021 in der Königstraße in Germersheim einen Polizeieinsatz aus. Zwei alkoholisierte Hausbewohner gerieten zunächst in Streit. Einer der Männer wurde dann handgreiflich und gab seinem Kontrahenten eine Ohrfeige.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Einem der Beiden wurde ein sogenannter Platzverweis ausgesprochen. Die Männer wurden bei ihrer Auseinandersetzung nicht verletzt.

Polizei knöpft sich erneut Autotuner vor

Westheim (ots) – Am Donnerstag 07.01.2021 kontrollierten Germersheimer Polizisten auf ihrer Streifenfahrt einen getunten BMW in Westheim. Dabei stellte sich heraus, dass die Heckscheibe mit einer nicht erlaubten Folie beklebt wurde. Zudem hatte der Fahrer die Frontlichter seines Fahrzeugs technisch verändert. Da auch dies nicht den Vorschriften entsprach, muss er seinen BMW wieder in den Originalzustand bringen. Zudem erwartet ihn ein entsprechendes Bußgeld.

Verkehrsunfallflucht

Rheinzabern (ots) – Am Donnerstag 07.01.2021 beschädigte in der Zeit von 11:30-12:20 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug ein in der Straße “Neun-Morgen” abgestellten PKW der Marke Mercedes. Der Unfallbeteiligte flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.