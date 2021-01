Ampel beschädigt und geflüchtet (siehe Foto)

Speyer (ots) – Schaden in noch unbekannter Höhe entstand am Donnerstagmorgen 07.01.2021 zwischen 06-06:15 Uhr an einer Ampelanlage an der Einmündung Freiherr-vom-Stein-Straße/Dudenhofer Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Passieren der Ampelanlage dortige Lichtzeichen, so dass Lichtsignale beschädigt wurden und teilweise am Mast herabhingen.

Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Schadensverursacher um ein Fahrzeug mit hohem Aufbau (Lkw, Lieferwagen, Bus) handeln. Die Polizei sucht mögliche Unfallzeugen (Hinweise an Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de). Die entstandenen Beschädigungen konnten bereits am Donnerstag behoben werden, so dass die Ampelanlage inzwischen wieder voll funktionsfähig ist.

Jugendlicher verstößt gegen die nächtliche Ausgangssperre und das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots) – Am Freitagmorgen 08.01.2021 gegen 01:46 Uhr sollten zwei im Bereich Freiherr-vom Stein-Straße gemeldete, lärmende Jugendliche einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriffen diese die Flucht und versteckten sich kurzzeitig in einem Gebüsch. Dort konnten sie jedoch aufgefunden werden. Während sich ein 16-Jähriger aus Speyer den Polizeibeamten gegenüber bei der Kontrolle kooperativ verhielt, begann sein 17-jähriger Begleiter sofort die Polizeibeamten lautstark und aggressiv aufs Übelste zu beleidigten.

Auch durch Zureden ließ sich der 17-Jährige nicht beruhigen. Als er im Begriff war, mit seinem Mobiltelefon nach den eingesetzten Beamten zu werfen, wurde er von diesen zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Auch nach seiner Festnahme versuchte der 17-Jährige mehrfach, sich aus der polizeilichen Maßnahme zu befreien und beleidigte auch zur Unterstützung hinzugekommene Polizeibeamte. Bei seiner Verbringung in ein Polizeifahrzeug trat er mit voller Kraft gegen eine Tür des Fahrzeugs, so dass dieses beschädigt wurde.

Der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche 17-Jährige wurde letztlich, nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, einer Klinik zugeführt. Da bei seiner vorherigen Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana und Betäubungsmittelutensilien aufgefunden und sichergestellt werden konnten, wird er sich neben des Verstoßes gegen die Ausgangssperre, dem Widerstand und der Beleidigung von Polizeibeamten und der Sachbeschädigung eines Einsatzfahrzeugs sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten müssen. Der 16-Jährige, welcher ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre erwartet, wurde an seine Eltern überstellt.

Erneut mehrere Anzeigen wegen Internet-Betrug

Speyer (ots) – Am Mittwoch 06.01.2021 meldeten sich bei der Polizei Speyer erneut 4 Personen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und Speyer, um Anzeige wegen Internet-Betrug zu erstatten.

Bereits am 30.12.2020 bestellte ein 18-Jährige über einen Onlineshop eine Playstation 4 für 254 EUR. Trotz Überweisung des Kaufbetrags erfolgte keine Auslieferung der Ware. Nachträgliche Kontaktversuche bei dem Onlineshop, der inzwischen nicht mehr aufrufbar war, verliefen ohne Erfolg.

Ebenfalls einen finanziellen Schaden entstand einem 35-Jährigen, der am 06.01.2021 im Internet einen Sodastream bestellte und hierfür 60EUR auf ein spanisches Konto überwies. Er stellte nachträglich fest, dass es sich bei dem Onlineshop um einen Fake-Shop handelt.

Einem 45-Jähriger fiel am 04.01.2021 auf, dass Unbekannte über seinen Account ein IPone12 für 1.230 EUR bestellten und als Auslieferungsadresse einen Paketshop angaben. Da der Betrug rechtzeitig erkannt wurde, konnte der Geschädigte Kontakt zum Verkäufer herstellten und so die Auslieferung stoppen.

Über Facebook bestellte eine ebenfalls 45-Jährige am 04.01.2021 eine Playstation 5 für 500 EUR. Auch ihr wurde die Waren nach Überweisung des Kaufpreises nicht zugesandt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass unseriöse Anbieter und Kriminelle die Möglichkeiten des Internets immer wieder für ihre Machenschaften nutzen. Über so genannte Fake-Shops wird minderwertige Ware zu überhöhten Preisen verkauft bzw. die Ware gar nicht erst ausgeliefert. Oft werden Lieferschwierigkeiten vorgetäuscht, um Betroffene daran zu hindern, bereits getätigte Überweisungen rückgängig machen zu können. Auch über bekannte Verkaufsplattformen wie beispielsweise “Quoka” oder “Ebay-Kleinanzeigen” kommt es immer wieder zu solchen Betrügen, bei denen die Verkaufsplattformen nach Überweisung des Kaufbetrags für den Käufer nicht mehr erreichbar sind.

Die Polizei rät deshalb von Spontankäufen vermeintlicher Schnäppchen im Internet ab.

Informieren Sie sich vorab immer über den Händler, indem Sie den Namen des Shops in eine Suchmaschine eingeben oder erkundigen Sie sich bei der Verbraucherzentrale.

Nutzen Sie kostenfreie Programme (“Web of Trust” oder “Abzockschutz”): Diese zeigen die bekanntesten Fake-Shops im Internet auf.

Wählen Sie sichere Zahlungswege: Der Kauf auf Rechnung kann vor Betrug schützen. Beim Lastschriftenverfahren können vorgenommene Abbuchungen noch nach einigen Tagen storniert werden. Nutzen Sie beim Onlinekauf keine Zahlungsdienste wie Western Union oder paysafecard.

Weitere Hinweise, wie sie sich vor Internetbetrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Fahrradkontrollen in der Bahnhofstraße

Speyer (ots) – Am Donnerstagmorgen 07.01.2021 führte die Polizei in Höhe des Hauptbahnhofs Speyer im Zeitraum 07:45-08:15 Uhr mehrere Fahrradkontrollen durch.

Bei 40 Radfahrern, die die Kontrollstelle passierten, mussten erfreulicherweise lediglich 3 Radfahrer beanstandet werden. Zwei von ihnen waren ohne Beleuchtung unterwegs, ein Radfahrer befuhr den Radweg in falscher Richtung. Die Kontrollierten wurden in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf ihr Fehlverhalten und dessen Konsequenzen hingewiesen und verwarnt.