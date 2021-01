Betrunkener Pkw-Fahrer kollidiert beim Abbiegen mit Ampel (FOTO)

Speyer (ots) – Mit dem Mast einer Ampelanlage kollidierte am Dienstag 05.01.2021 gegen 15:27 Uhr ein 30-jähriger Golf-Fahrer aus Speyer, als er die Landauer Straße ortsauswärts fahrend in die Paul-Egell-Straße abbog und hierbei nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Pkw als auch der Ampelmast erheblich beschädigt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR. Der nichtmehr fahrbereite Golf musste abgeschleppt werden. Um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmerte sich die Feuerwehr.

Der 30-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, allerdings konnte im Rahmen der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch bei diesem wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Versuchter Trickdiebstahl bei älteren Dame

Speyer (ots) – Opfer eines versuchten Trickdiebstahls wurde am Dienstag 05.01.2021 eine 90-jährige Bewohnerin eines 3-Parteien-Hauses in der Dr.-von-Hörmann-Straße in Speyer. An deren Wohnungstür klingelte gegen 14:00 Uhr eine als rundlich beschriebene Frau, die sich als Angestellte eines Apothekenlieferdienstes ausgab. Sie drängte sich danach in den Wohnungsflur der 90-Jährigen und verlangte nach einem Glas Wasser.

Geistesgegenwärtig lehnte sie die Forderung ab und forderte ihrerseits die Unbekannte auf, die Wohnung wieder zu verlassen. Diesem kam die Unbekannte nach. Entwendet wurde während deren kurzzeitigem Aufenthalt in der Wohnung der 90-Jährigen offensichtlich nichts.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, niemals fremden Personen Zutritt in die Wohnung / Haus zu gewähren. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Fremde vor ihrer Tür / im Flur auf “Zettel und Stift” oder “ein Glas Wasser” angesprochen werden. Verständigen Sie in solchen Situationen, bzw. wenn sie solche Situationen in der Nachbarschaft beobachten, umgehend die Polizei (Tel.-Nr. 06232-1370 oder Mail pispeyer@polizei.rlp.de).

Weitere Verhaltenshinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.