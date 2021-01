Brand in Mehrfamilienhaus

Frankenthal (ots) – In der Silvesternacht gegen 00:45 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Mathias-Grünewald-Straße in Frankenthal ein Feuer aus. Der Rettungsdienst traf zuerst vor Ort ein und konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Der Brand brach im Hausflur des Mehrfamilienhauses aus. 13 Personen wurden aufgrund des Verdachtes auf eine Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt, davon wurden 7 Personen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde am 04.01.2021 durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen begangen. Derzeit wird von einem fahrlässigen Umgang mit brennbaren Gegenständen, wie z.B. Feuerwerkskörpern, ausgegangen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Diebstahl von Werkzeug aus Transporter

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 23.12.2020 bis zum 05.01.2021 brachen bisher unbekannte Täter im Ostring in Frankenthal die hintere Tür eines Mercedes Sprinters auf. Sie gelangten in das Innere des Fahrzeugs und entwendeten Werkzeug von der Ladefläche, des als Baufahrzeug eingesetzten Fahrzeugs. Entwendet wurden hierbei ein Akkuschrauberset sowie weitere zwei Maschinen. Schadenshöhe ca. 400 EUR.

Diebstahl aus Pkw (Serie)

Frankenthal (ots) – In der Zeit von Sonntag 03.01.2021, 22.00 Uhr, bis Montag 04.01.2021, 05.00 Uhr, wurden in der Franz-Nissl-Straße/Höhe Hausnummer 1 ein Fiat Ducato und ein Citroen Jumper sowie in der Straße Am Eiskeller/Höhe Hausnummer 1 ein Peugeot Boxer, durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Werkzeuge entwendet.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.800 Euro geschätzt.

