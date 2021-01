Kontrolle über Fahrzeug verloren (siehe Foto)

Weyher (ots) – Vermutlich zu schnell unterwegs war am frühen Mittwochmorgen 06.01.2021 gegen 04.30 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer auf der L 506 bei Weyher. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte dabei mit einem Bordstein auf der Gegenfahrbahn und schleuderte über die Straße. Hierbei wurde sein Fahrzeug derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Angeblicher Unfall an der Ampel

Edenkoben/Rhodt (ots) – Eine 86-jährige Frau erhielt Dienstagmittag 05.01.2021 gegem 13.30 Uhr von ihrem vermeintlichen Enkel einen Anruf, dass er in Rhodt an der Ampel einen Unfall verursacht habe.

Da sein Auto dabei massiv beschädigt wäre, benötige er dringend Geld. Der Anruf wurde sodann einem angeblichen Polizeibeamten übergeben. Dieser gab an, das er mit der Unfallaufnahme beschäftigt sei.

Den Ganoven erklärte die Frau, dass im Ortsbereich Rhodt keine Ampelanlage installiert sei.

Sie beendete das Telefonat und setzte die Polizei in Kenntnis.

Die Polizei warnt: Kriminelle nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil sie das Geld aufgrund einer Notlage sofort benötigen.

Durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit erhöhen die Täter den psychischen Druck auf die Senioren, verbunden mit Appellen wie: “Hilf mir bitte!” Die Betrüger bitten meist um absolute Verschwiegenheit gegenüber Familie und Freunden.

Kontrolle Nachtfahrverbot B10

B10 (ots) – In der Nacht zum Dienstag 04.01./05.01.2021 wurde in der Zeit zwischen 23 Uhr und 01 Uhr das Nachtfahrverbot auf der B 10 überwacht. Bei sehr geringem Verkehrsaufkommen wurden vier LKW kontrolliert, die berechtigt auf diesem Streckenabschnitt unterwegs waren.

Die B10 zwischen Landau und Pirmasens ist für den LKW-Durchgangsverkehr über 7,5 Tonnen in der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gesperrt.