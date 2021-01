Kreis Bergstraße

In Wohnung gewütet – 24-Jähriger in Fachklinik untergebracht

Lampertheim (ots) – Nach einem mehrstündigen Einsatz hat die Polizei mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften am Dienstagabend 05.01.2021 gegen 18.20 Uhr, einen 24-jährigen Mann unverletzt überwältigt und in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. In einem psychischen Ausnahmezustand hat der 24-Jährige seine Wohnung in einem Hochhaus im Bachfeld völlig verwüstet und im Zuge dessen selbst die Polizei über Notruf verständigt.

Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass eine Angehörige in der Wohnung tot sei. Diese Behauptung hat sich im Laufe des Einsatzes als falsch herausgestellt. Die Festnahme des 24-Jährigen erfolgte, nachdem er um kurz nach 21 Uhr die Wohnung verlassen hatte. Wegen seiner psychischen Erkrankung wurde der Mann in der Fachklinik aufgenommen.

Bei dem Einsatz waren neben Beamten der Polizeidirektion Bergstraße auch weitere Kräfte des Polizeipräsidiums Südhessen, Spezialeinsatzkräfte, Rettungsdienst sowie Feuerwehr eingesetzt.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Im Zeitraum vom Montag 04.01.2021 bis Dienstag 05.01.2021 wurde in der Rheinstraße in Lorsch ein geparkter grauer Opel Astra an der linken vorderen Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der entstandene Schaden lässt sich auf ca. 800 Euro beziffern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Scheibe eingeschlagen – Jacke, Laptop, Rucksack und Werkzeug entwendet

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag (5.1.) und Mittwoch (6.1.) hatten es noch unbekannte Täter auf einen in der Feldbergstraße geparkten blauen Mercedes abgesehen.

Die Kriminellen schlugen eine Scheibe des Fahrzeuges ein, verschafften sich damit gewaltsam Zugang zum Innenraum und schnappten sich dort die zurückgelassenen Wertgegenstände, darunter unter anderem einen Laptop sowie Werkzeug. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten sie. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Polizeieinsatz wegen Coronaverstößen

Ginsheim-Gustavbsurg (ots) – Nach Beschwerden von Anwohnern, wonach es im Bereich eines Hotels am Ginsheimer Altrheinufer wegen einer Feier zu Ruhestörungen kommen solle, fand am Dienstagabend 05.01.2021 gegen 23.00 Uhr, durch die alarmierte Polizei eine Überprüfung der Örtlichkeit statt. Die Beamten trafen auf insgesamt 15 Personen, welche sich unter anderem im Bad, auf dem Dach, als auch hinter einer Sauna auf dem Balkon versteckt hielten.

Während des Betretens der zum Teil verschlossenen Räumlichkeiten kam es auch zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Zwei Türen mussten von der Polizei in diesem Zusammenhang gewaltsam geöffnet werden. Aufgrund eines professionell aufgebauten Gesangspults, hegten die Ordnungshüter den Verdacht, dass zuvor Musik bei der offensichtlich abgehaltenen Feier gespielt wurde

Insgesamt waren mehrere Streifenwagenbesatzungen und zwei Diensthunde im Einsatz.

Gegen 3 Personen wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung sowie zudem Anzeigen gegen alle 15 Anwesenden wegen Verstoßes gegen die aktuelle Coronaverordnung erstattet. Der polizeilichen Anordnung den Ort der Feierklichkeiten zu verlassen, wurde anschließend Folge geleistet.

