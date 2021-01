Neustadt: Nächtliche Einbruchsversuche in der Neustadter Innenstadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht zu Mittwoch, 06.01.2021, kam es im Fußgängerzonen-/Innenstadtbereich zu insgesamt vier versuchten Einbrüchen in Geschäfte (Friseur, Apotheke, Bäckerei) und einer offensichtlich unbewohnten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Es gelang das Eindringen in zwei Fällen, wobei jedoch keine Beute gemacht wurde. In den anderen beiden Fällen scheiterten die Einbrecher an den Eingangstüren.

Ein Zeuge konnte einen Täter beim Verlassen eines Objektes gegen Mitternacht beobachten. Es handelte sich dabei um eine männliche, dunkel gekleidete Person mit Basecap, die mit einem Fahrrad durch die Zwerchgasse in Richtung Strohmarkt flüchtete.

Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt unter 06321/8540 oder kineustadt@polizei.rlp.de.