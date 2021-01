Bundespolizisten verhindern Kindesentziehung

Frankfurt/Main (ots)

Beamte der Bundespolizei am Frankfurt Flughafen verhinderten am 5. Januar eine Kindesentziehung in die Türkei.

Ein 28-Jähriger versuchte mit seiner 7-jährigen Tochter von Frankfurt am Main nach Istanbul zu fliegen. Die Reise endete zunächst bei der Ausreisekontrolle, da gegen den Mann bereits wegen des Verdachts auf Kindesentziehung gefahndet wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er zuvor gegenüber seiner 30- jährigen Ehefrau angekündigt habe, die gemeinsame Tochter gegen den Willen der Mutter in das Ausland zu verbringen.

Legitimierende Papiere für die Ausreise seiner Tochter konnte der Mann nicht vorlegen. Nach Gesprächen mit dem Vater und der hinzugekommenen Mutter vor Ort sahen Mitarbeiter des zuständigen Jugendamtes deutliche Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung.

Die Tochter wurde durch die Bundespolizei in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben. Der Vater wurde vor Ort auf freien Fuß entlassen. Die zuständige Landespolizei wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und führt die weiteren Ermittlungen durch.

Frankfurt-Griesheim: Drogendealer festgenommen

Frankfurt (ots) – (wie) Eine Routinekontrolle der Polizei in einer Straßenbahn

wurde einem 17-jährigen vermeintlichen Drogendealer gestern Abend an der

Haltestelle Waldschulstraße zum Verhängnis. Als die Polizeibeamten in die

Straßenbahn einstiegen, fiel ihnen der sichtlich nervöse Jugendliche sofort ins

Auge. Während der nun folgenden Kontrolle stellte sich dann auch der Grund dafür

heraus. Der 17-jährige Frankfurter hatte nicht nur einen dreistelligen Betrag an

Bargeld in kleinen Scheinen bei sich, sondern auch noch dazu 21,7 Gramm Kokain.

Dieses versteckte er in seiner Unterhose. Bargeld und Drogen wurden

sichergestellt und der Jugendliche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in

die Obhut seiner Eltern übergeben. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain in nicht geringer Menge.

Frankfurt-Nied: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall und Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Am Montag, den 04.01.2020, kam es während einer

Verfolgungsfahrt zu einem Verkehrsunfall, als das Fahrzeug von zwei Flüchtigen

mit einem geparkten Pkw kollidierte. Einer Streife gelang es einen der beiden

Fahrzeuginsassen im Rahmen der Fahndung festzunehmen. Gegen 10:45 Uhr

beabsichtigte eine Polizeistreife des 16. Reviers in Alt-Nied einen Audi A3

anzuhalten, um Insassen und Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Doch statt

stehen zu bleiben reagierte der Fahrer auf die Anhaltesignale der Beamten mit

Fluchtverhalten und trat aufs Gaspedal, wodurch sein Fahrzeug umgehend

beschleunigte. Es entwickelte sich eine Verfolgungsverfahrt, welche im weiteren

Verlauf erst durch das Rangiermanöver eines Kleintransporters beendet wurde, der

die Kreuzung Schmidtbornstraße / Spielmannstraße blockierte. Dies erkannten auch

die beiden Fahrzeuginsassen und sprangen noch aus dem fahrenden Pkw heraus. Der

nun führerlose Audi prallte daraufhin gegen ein geparktes Fahrzeug, welches

wiederum auf einen weiteren Pkw geschoben wurde. Die Verfolgung der zwei

Flüchtigen ging zu Fuß über die Spielmannstraße in Richtung Oeserstraße weiter,

wo sich jedoch bald ihre Wege trennten und einer außer Sicht geriet. Während der

Nacheile entlang der Nidda gelang es den Beamten jedoch eine der zwei Personen,

einen 40-jährigen Mann festzunehmen, welcher bei seiner Flucht in einem

Dornengestrüpp hängen geblieben war. Die Fahndung nach der zweiten Person

verlief ohne Erfolg. Bei der späteren Überprüfung des Festgenommenen stellte

sich schließlich heraus, dass weder sein Führerschein noch sein Ausweis echt

waren, sondern es sich bei diesen um Fälschungen handelte. Ein Abgleich der

Fingerabdrücke erbrachte schließlich die echten Personalien des wegen

Einbruchsdelikten hinreichend bekannten Beschuldigten sowie die Tatsache, dass

dieser aus einer über 3-jährigen Haftstrafe noch fast die Hälfte als Reststrafe

zu verbüßen hat. Für ihn ging es deshalb in eine Justizvollzugsanstalt.

Körperverletzung im Schnellrestaurant

Frankfurt am Main (ots) – In einem Schnellrestaurant im Frankfurter Hauptbahnhof

kam es am Dienstagmittag zu unschönen Szenen, als gegen 16 Uhr ein 49-jähjriger

Mann eine Mitarbeiterin des Restaurants ohne ersichtlichen Grund verbal auf das

Übelste attackierte. Als die Bedienung auf die Beschimpfungen nicht reagierte,

versuchte er sie zu bespucken und schlug dann mit der Faust gegen die

Plexiglasscheibe, die den Verkaufsbereich von den Kunden trennt. Hierdurch traf

die Scheibe die 43-jährige Frau, die hierbei mehrere Schürfwunden im Gesicht

erlitt. Unmittelbar danach flüchtete der Mann in den Hauptbahnhof, wo er wenig

später von einer Streife der Bundespolizei gestellt und festgenommen wurde.

Danach brachte man ihn zur Wache, wo nach Feststellung seiner Personalien ein

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurde.

Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt.