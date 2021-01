Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung zweier Frauen am Samstag

Karlsruhe-Grünwettersbach – Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei

Frauen in Zusammenhang mit ihren Hunden am Samstagmittag kurz nach 14:00 Uhr auf

dem Feldweg hinter dem Sportgelände des Sportclubs Wettersbach sucht die Polizei

eine noch unbekannte Beteiligte.

Aufgrund einer inzwischen eingegangenen Anzeige war eine 43 Jahre alte Frau mit

ihrer Freundin und einem Hund unterwegs. Eine Passantin geriet mit der

43-Jährigen in einen Streit, da deren Hund auf sie zu rannte. Dabei soll die

Unbekannte der 43-Jährigen Haare ausgerissen und mit ihrem Smartphone gegen den

Kopf geschlagen haben. Ein hinzugekommener, etwa 60 Jahre alter Fahrradfahrer in

Radsportkleidung konnte die Situation wohl schlichten. Anschließend entfernte

sich die mutmaßliche Angreiferin.

Die Geschädigte beschreibt die gesuchte Frau als circa 40 Jahre alt, circa 170

cm groß, normale Statur und dunkelhäutig. Sie soll mit einer hellen leuchtenden

Mütze und vermutlich einer blauen oder grünen Jacke bekleidet gewesen sein.

Des Weiteren war sie mit einem schwarzen, großen Hund mit dem Namen „Balu“ und

in Begleitung eines Mädchens unterwegs.

Der Fahrradfahrer und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur

noch unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Einbruch in Kassenhaus

Karlsruhe – Rund 24.000 Euro Schaden hat ein bislang Unbekannter bei einem

Einbruch in ein Kassenhaus in der Parkgarage am Bürgerzentrum angerichtet.

Zwischen Sonntagmorgen 8 Uhr und Montagmorgen 05:30 verschaffte sich der Dieb

über eine der Zugangstüren gewaltsam Zutritt in das Kassenhaus. Anschließend

entwendete er den Parkhaus- und Videoüberwachungsrechner. Außerdem wurde ein

Schlüsselbund entwendet, mit welchem die Kassenautomaten geöffnet werden können.

Mithilfe des Schlüssels öffnete der Täter einer der Automaten und entwendete,

das im unteren zweistelligen Bereich, vorhandene Scheingeld. Vermutlich wurde

der Täter dann bei seiner weiteren Vorgehensweise gestört, da die weiteren

Automaten unangetastet blieben.

Das Polizeirevier Bruchsal bittet Zeugen die im Bereich „Am Alten Schloss“ /

Bürgerzentrum verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der

Telefonnummer 07251/7260 zu melden.

Bretten – Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagmorgen ein 59-jähriger

Radfahrer in Bretten, als er von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 36-jährige

Fahrer eines Opels gegen 06:30 Uhr den Postweg in östlicher Richtung. An der

Einmündung zur Heilbronner Straße wollte der 36-Jährige nach links abbiegen,

übersah hierbei aber den von links herannahenden, bevorrechtigten Fahrradfahrer.

Der 59-Jährige versuchte noch, dem Pkw auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß

aber nicht mehr verhindern. Durch die Kollision und den anschließenden Sturz

erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren

hundert Euro.

Karlsruhe – Fahrradfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige

Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte, kam es am Montagnachmittag in

Karlsruhe-Knielingen.

Die 35-Jährige fuhr gegen 16:15 Uhr auf der Annweilerstraße in Richtung der

Sudetenstraße hinter einem Pkw. An der Kreuzung Sudetenstraße bremste der

Pkw-Fahrer verkehrsbedingt stark ab. Wohl aufgrund eines zu geringen

Sicherheitsabstands musste die Radfahrerin ebenfalls stark abbremsen. Sie konnte

einen Aufprall verhindern, kam jedoch zu Fall und musste mit leichten

Verletzungen ambulant ins Krankenhaus versorgt werden.

Karlsruhe – Vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers

Karlsruhe – Ein 22-Jähriger konnte bei einem mutmaßlichen Einbruchsversuch

am frühen Dienstagmorgen in der Karlsruher Südstadt vorläufig festgenommen

werden.

Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Dienstag gegen Mitternacht eine verdächtige

Person, die sich offenbar an der Seitentür einer Schule in der

Hedwig-Kettler-Straße zu schaffen machte. Beim Eintreffen der Polizei versuchte

der 22-jährige Tatverdächtige auf Inlineskatern zu flüchten. Nach kurzer

Verfolgung zu Fuß konnte er jedoch von hinzugerufenen Beamten des Objektschutzes

zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden. Bei einer anschließenden

Durchsuchung wurde bei dem 22-Jährigen Cannabis aufgefunden. Weitere

Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Grötzingen – 16-Jähriger führt Explosion herbei

Karlsruhe – Eine Explosion in einer Heimeinrichtung in Grötzingen führte

am Montagabend ein 16-jähriger Heimbewohner herbei, bei der ein 13-jähriger

Junge leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der 16 Jahre alte Beschuldigte gegen

21:20 Uhr gemeinsam mit vier weiteren minderjährigen Heimbewohner in einem

Zimmer auf. Aus einem nicht näher definierbaren Grund verließ der 16-Jährige das

Zimmer und kündigte eine Explosion an: In der Folge holte er sich ein Raumspray

und sprühte den Inhalt durch eine Beschädigung der Tür in das Türblatt ein. Zwei

der drei weiteren Personen, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Zimmer

befanden, versteckten sich aufgrund des Geräusches hinter einem sich im Raum

befindlichen Stuhl. Ein weiterer blieb auf dem Bett, welches sich unmittelbar

neben der Tür befand, sitzen. Kurz darauf entzündete der 16-Jährige das

Gasgemisch und es kam zur Explosion.

Durch die Detonation wurde ein 13-Jähriger durch umherfliegende Holzsplitter am

linken Unterarm leicht verletzt. Die beiden anderen Anwohner erlitten

glücklicherweise keine Verletzungen. Durch die Erschütterung wurde die Tür so

stark beschädigt, sodass diese nach Auskunft der Betreuer ausgetauscht werden

müsse. Der Täter konnte durch die eingesetzten Beamten widerstandslos

festgenommen werden. Er muss sich wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion

verantworten.

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und des Karlsruher Zoos (KA) Karlsruhe – Unbekannte sorgen für Tierausbruch im Tierpark Oberwald – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Bislang Unbekannte haben am Silvesternachmittag den Drahtzaun

an einem Gehege im Tierpark Oberwald an einer Stelle so zerstört, dass sieben

der zehn dort lebenden Sikahirsche in den umliegenden Wald laufen konnten. Die

offensichtlich aufgeschreckten Tiere wurden durch eine Spaziergängerin gegen 17

Uhr entdeckt und der Polizei gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizisten waren zwei Hirschkühe von selbst wieder ins

Gehege zurückgelaufen. Ein weiteres Tier konnte in die Umzäunung zurückgetrieben

werden. Die restlichen Hirsche waren zwar in unmittelbarer Nähe, jedoch so

verschreckt, dass sie sich trotz mehrfacher Versuche nicht ins Gehege dirigieren

ließen. Am Neujahrstag gelang es Zoomitarbeitern, drei weitere Tiere ebenfalls

unverletzt einzufangen. Die letzte Hirschkuh wurde zwar mehrfach gesichtet,

konnte aber erst gestern von Tierpflegern ins Gehege getrieben werden.

Es ist davon auszugehen, dass an Silvester nicht nur der Zaun absichtlich

zerstört wurde, sondern die Tiere auch aktiv aus der Umzäunung getrieben wurden.

„Das ist für uns ein völlig inakzeptabler Vorgang“, stellt Zoodirektor Dr.

Matthias Reinschmidt klar. „Wären die Tiere in Panik Richtung Südtangente oder

Autobahn gelaufen, hätte es dort eine massive Gefährdung für die Autofahrer

gegeben. Dann hätten wir die Tiere erschießen müssen. Der oder die Täter haben

mit ihrem Handeln somit Menschen- und Tierleben gefährdet.“

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt ist auf der Suche nach Zeugen, die am

Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr im Bereich des Tierparks Oberwald, der als

Außenstelle zum Zoo Karlsruhe gehört, verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/6663411 zu

melden.

Karlsruhe – Polizeibeamte helfen Seniorin

Karlsruhe – Eine 90-jährige Dame benötigte am Montagmittag, gegen 12.30

Uhr, Hilfe von der Polizei. Die alleinstehende alte Dame wohnt im 4.

Obergeschoss eines Hauses in der Neureuter Oberfeldstraße und ist gehbehindert.

Am gestrigen Tag wandte sie sich hilfesuchend an die Polizei, da ihr Kühlschrank

vollkommen leer sei und sie nichts mehr zu essen habe. Einkaufen kann sie

aufgrund ihrer Gehbehinderung nicht mehr.

Die herbeigerufenen Beamten des Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt fanden in der

Wohnung zunächst einen vermeintlich kaputten Fernseher, den sie mit wenigen

kundigen Handgriffen wieder zum Laufen bringen konnten.

Der Kühlschrank der Seniorin war bis auf einige verdorbene Lebensmittel leer.

Auf Nachfrage erläuterte die Dame, dass sie in den letzten Tagen ein starkes

Hungergefühl verspürt hatte und daher alles aufgegessen hatte. Weil die

zuständige Betreuerin, die sie immer versorgt, erst im Laufe des Nachmittags

vorbeischauen konnte, gingen die Beamten für die Dame ganz kurzfristig das

Notwendigste einkaufen.

Die Dame war froh, dass sie nun zu einem reparierten Fernseher auch noch

kurzfristig Nahrungsmittel hatte und konnte dann wohlbehalten in die Obhut ihrer

Betreuerin gegeben werden.

Karlsruhe – Polizeibeamte retten älterem Herrn das Leben

Karlsruhe – Nachdem sie am Montagabend, gegen 20 Uhr, zu einer

vermeintlichen Schlägerei vollkommen unnötig gerufen worden waren, retteten zwei

Polizeibeamte des Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt einem älteren Mann das

Leben. Der eigentliche Einsatz, die angebliche Schlägerei, stellte sich als

Einbildung eines deutlich alkoholisierten Mannes dar, der nun wegen Missbrauchs

von Notrufen angezeigt wird.

Beim Verlassen des Anwesens in der Königsberger Straße sahen die beiden

Polizeibeamten auf dem Rückweg zu ihrem Streifenwagen über den Balkon der im

Erdgeschoss gelegenen Wohnung eine Person auf dem Bett liegen. Sie konnten

sehen, dass der Mann auf dem Rücken im Bett lag und sich seltsam bewegte. Auch

nachdem die Beamten geläutet und ans Fenster geklopft hatten, rührte sich der

Mann nicht, Nachbarn hatten keinen Schlüssel.

Die alarmierte Feuerwehr konnte die Wohnung über die Balkontür betreten und den

Mann dem Rettungsdienst übergeben.

Es stellte sich heraus, dass der 78-Jährige wohl schon seit längerer Zeit

aufgrund eines medizinischen Notfalls hilflos auf seinem Bett gelegen hatte.

Genauere Informationen konnte der Herr, der kaum ansprechbar war, nicht geben.

Er wurde umgehend zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Nach Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis folgt Widerstand gegen Polizeibeamte

Karlsruhe – Gleich mehrere, die gleiche Person betreffende Anzeigen nahmen

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West am Montag gegen 08:45 Uhr in der

Weißenburger Straße in Karlsruhe auf. Einem 33-jährigen Mann werden eine

Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis, eine Körperverletzung und ein Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte mit Beleidigung vorgeworden.

Ein unabhängiger Zeuge wurde zunächst auf eine gegenseitige Körperverletzung

zwischen dem 33-jährigen und einem 32-jährigen Mann aufmerksam und informierte

daraufhin die Polizei. Die beiden Männer fuhren offenbar mit einem Auto an,

stiegen aus, schlugen auf offener Straße aufeinander ein und begaben sich im

Anschluss zurück in den Pkw. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort wollten die

beiden Männer zunächst keine Angaben zu der Körperverletzung machen, räumten

dann jedoch ein sich gegenseitig geschlagen und dann aber wieder vertragen zu

haben. Beide Männer wiesen leichte Verletzungen auf.

Wie sich im Rahmen der im Anschluss durchgeführten Fahrzeug- und

Personenkontrolle herausstellte, stand der 33-jährige auf dem Fahrersitz

befindliche Mann unter der Beeinflussung von Alkohol. Zudem verfügte er nicht

über eine gültige Fahrerlaubnis. Da er keine geeigneten Dokumente zur

Identitätsfeststellung bei sich hatte, musste der 33-Jährige mit aufs

Polizeirevier kommen.

Der 33-Jährige leistete im Rahmen der Festnahme starken Widerstand und

beleidigte mehrfach die anwesenden Polizeibeamten. Er rannte davon und wollte

die Flucht in Richtung Herzstraße ergreifen, konnte jedoch kurze Zeit später von

einem Polizeibeamten eingeholt werden. Es wurden ihm schließlich unter der

Anwendung von Zwang Handschellen angelegt. Auch auf dem Polizeirevier trat der

Mann aggressiv und unkooperativ in Erscheinung. Eine Ärztin führte eine

Blutentnahme durch.