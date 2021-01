Hockenheim / A61: Sattelauflieger löst sich

Hockenheim / A 61 (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 07:40 Uhr befand sich ein

25-jähriger LKW-Fahrer auf der A61 von Speyer kommend in Fahrtrichtung

Hockenheim. Unmittelbar vor dem Ende der Rheinbrücke löste sich aus bislang

unbekannter Ursache der Sattelauflieger vom Zugfahrzeug und begann nach rechts

zu driften. Der LKW-Fahrer konnte die Zugmaschine abbremsen und den Auflieger

verlangsamen, bis er schließlich, nachdem er gegen die Leitplanke fuhr, zum

Stehen kam. Durch den Unfall wurden Fahrzeugteile auf die Fahrbahn geschleudert,

über welche zwei weitere Fahrzeugführer mit Ihren Fahrzeugen fuhren, was zu

Reifenschäden führte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Der mit ca. 20 Tonnen Obst beladene Anhänger war nicht mehr rollfähig und musste

aus dem Grünstreifen geborgen werden. Da durch den Unfall das Kühlaggregat des

Aufliegers beschädigt wurde und hierdurch ca. 70 Liter Betriebsstoffe ausliefen,

mussten zudem Erdaushubarbeiten zur Beseitigung des verunreinigten Erdreichs

durchgeführt werden. Am Zugfahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3.000 EUR, am

Auflieger von ca. 20.000 EUR. Zur Bergung des Sattelaufliegers musste mehrfach

kurzfristig die A61 in Fahrtrichtung Hockenheim gesperrt werden. Die

Erdaushubarbeiten und Reparaturarbeiten an der Leitplanke dauerten bis in die

Nachmittagsstunden an. Im Verlauf des Tages kam es mehrmals zu Staubildungen von

bis zu 4 km Länge.

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis: 33-jähriger Beschuldigter wegen Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht gerin-ger Menge in Untersuchungshaft

Eppelheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

33-jährigen Mann erlassen, der im dringenden Verdacht, eine nicht geringe Menge

Marihuana besessen zu haben, um dieses gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Den spätere Beschuldigte war am Montag gegen 14:00 Uhr mit dem Fahrrad in

Eppelheim unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte ihn, nachdem er bei ihrem

Erblicken ein Päckchen weggeworfen hatte. In dem Päckchen konnten die Beamten

ca. 117 Gramm Marihuana auffinden. Außerdem hatte der Mann mehrere tausend Euro

Bargeld bei sich, welches mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt. Das Geld wurde

beschlagnahmt.

Der gambische Staatsangehörige wurde festgenommen und am Dienstagmittag dem

Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg

auf Grund bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des

unerlaubten Handeltreibens mit Marihuana in einer nicht geringen Menge erließ.

Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Büro – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte Täter haben versucht, im Zeitraum

vom 26.12.20 bis 04.01.21 in das Büro des Kreisverbandes Neckar-Bergstraße von

„Bündnis 90/Die Grünen“ in der Hauptstraße einzubrechen. Dabei wurde versucht

ein Fenster aufzuhebeln. Aufgrund der Spurenlage gelang es nicht in die Räume

einzudringen, es wurde auch nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von

mehreren Hundert Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim

Polizeirevier Weinheim zu melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto gestreift und geflüchtet – Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag zwischen 8.30 und 12.10 Uhr

beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Heidelberger Straße,

zwischen Humboldt- und Keplerstraße, abgestellten schwarzen Mini. Anschließend

flüchtete der Fahrer ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern von der

Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gartenbaubetrieb – ein Tatverdächtiger festgenommen – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis – In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und

Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Gartenbaubetrieb in Ladenburg

ein. Die Täter suchten den Betrieb in der Hohen Straße zunächst am Samstagabend

zwischen 18 Uhr und 19 Uhr auf. Dabei brachen sie das mit einer Eisenkette

gesicherte Tor zum Firmengelände auf und drangen gewaltsam in die Lagerhalle

ein. Hier entwendeten zunächst einen Radlader. Am nächsten Morgen, gegen 5 Uhr,

kehrten die Einbrecher zurück und transportierten weiteres Diebesgut ab. Zum

Aufladen benutzten sie einen Gabelstapler des Betriebs.

Neben dem Radlader entwendeten die Einbrecher einen VW Pritschenwagen, zwei

Kippanhänger, Erdbohrer, Rüttelplatten sowie Gartenbauwerkzeuge und -maschinen

im Wert von über 100.000 Euro.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm noch am

Sonntag die weiteren Ermittlungen. Diese führten zwischenzeitlich zum Auffinden

eines Teils der Beute im Bereich Südhessen. Dabei konnte auch ein 33-jähriger

Tatverdächtiger festgenommen werden. Inwiefern dieser an den Tathandlungen

beteiligt war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Zeugen, die zu den relevanten Zeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: 82-Jähriger wird Opfer von Trickdiebstahl

Schwetzingen – Am Montag gegen 12:30 Uhr sprach ein bislang unbekannter

Täter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Scheffelstraße sein

82-jähriges Opfer an und bat dieses um einen Geldwechsel. Als der 82-Jährige

Mann in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, griff der Täter plötzlich in

das Scheinfach, entnahm die darin befindlichen Geldscheine und rannte in

Richtung Scheffelstraße, wo er von einem silber-grauen Ford aufgenommen wurde.

Eine aufmerksame Zeugin nahm die Hilferufe des Opfers wahr und notierte sich das

Kennzeichen des Autos. Der Täter erbeutete mehr als 100 Euro. Er wird wie folgt

beschrieben: männlich, ca. 50 – 65 Jahre alt, normale Statur, kurzes lichtes

graues Haar, bekleidet mit einem Mantel und einem Schal. Die Ermittlungen des

Polizeireviers Schwetzingen dauern derzeit noch an. Zeugen die den Vorfall

beobachtet haben oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-215 beim Polizeirevier

Schwetzingen zu melden.