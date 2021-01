Heidelberg: Vermisstensuche mit glücklichem Ende

Heidelberg – Eine besorgte Ehefrau meldete am Dienstagnachmittag gegen

14.30 Uhr beim Polizeinotruf ihren 76-jährigen Mann als vermisst. Was war

passiert? Das Ehepaar parkte ihren Pkw in der Nähe des Max-Plank-Institutes am

Königsstuhl und begab sich danach auf einen Spaziergang in das nahegelegene

Waldstück. Geplant war, dass der Ehemann vorzeitig zum Fahrzeug zurückkehrt und

seine Frau am Parkplatz „Posseltslust“ mit dem Pkw wieder einsammelt. Dort

erschien er jedoch nie. Nachdem der Sachverhalt vor Ort so bestätigt werden

konnte und man den verschlossenen Pkw am Max-Plank-Institut festgestellt hatte,

wurden aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse und der Tatsache, dass ein

Unglücksfall nicht auszuschließen war, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen

eingeleitet. Die Polizei war mit mehreren Funkstreifenwagen im Einsatz. Noch

während der Verständigung weiterer Kräfte, erschien der 76-Jährige wohlbehalten

an seiner Wohnanschrift. Es stellte sich heraus, dass sein Fahrzeugschlüssel

nicht funktioniert hatte, woraufhin er sich fußläufig zur nächsten

Bushaltestelle begab um zurück nach Hause zu fahren. Die Fahndungsmaßnahmen

konnten gegen 16.45 Uhr eingestellt werden.

Heidelberg: Pkw gegen Pkw – Sachschaden

Heidelberg – Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es auf der

Bundesstraße 3, beim sogenannten „Boxbergknoten“ zu einem Verkehrsunfall. Der

57-jährige Fahrzeugführer eines Opel Corsa befuhr die Karlsruher Straße in

südliche Richtung, um nach rechts auf die B3 in Richtung Boxberg / Emmertsgrund

einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 63-jährigen Fiat-Fahrers,

welcher die B3 in östliche Richtung befuhr. Dies hatte zur Folge, dass es im

Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Pkw kam. Der 63-Jährige erlitt

hierbei diverse Prellungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in

ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Corsa entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 1.000 Euro, an dem Fiat 500 entstand ein Sachschaden von ca. 3.000

Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme

erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Heidelberg-Rohrbach: Unbekannter Autofahrer beschädigt zwei Fahrzeuge und flüchtet

Heidelberg – Am frühen Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr stellte eine

Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Süd in der Straße Am Rohrbach zwei

stark beschädigte Autos fest. Ein Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Der

Spurenlage zufolge muss der unbekannte Autofahrer mit einem Renault kollidiert

sein, welcher in einer Parkbucht abgestellt war. Durch den Zusammenstoßes wurde

der Renault auf einen danebenstehenden Mercedes geschoben, wodurch dieser auch

beschädigt wurde. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der bislang unbekannte

Fahrer. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend

Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen ein beschädigtes Fahrzeug

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.