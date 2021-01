Verkehrsunfallflucht auf der B9, 30.12.2020, ca. 12.00 Uhr; gesucht wird ein schwarzer PKW

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung bei der Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 30.12.2020, gegen 12.00 Uhr, auf der Bundesstraße 9, Ortsausgang Niederheimbach in Fahrtrichtung Trechtingshausen zugetragen hat. Hier hat ein PKW, Farbe schwarz, vermutlich Limousine bzw. Kombi, auf keinen Fall ein SUV, einen dunkelfarbenen PKW überholt, obwohl Gegenverkehr zu registrieren war. Hier musste das erste Fahrzeug im Gegenverkehr, langgezogene Linkskurve mit durchgezogener Linie, eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Des Weiteren wurde mittels Hupen auf das Fehlverhalten des Gefährders aufmerksam gemacht. Im Gegenverkehr konnte dann ein weiteres Fahrzeug nicht mehr anhalten und fuhr auf den haltenden PKW auf, wobei Sachschaden entstand. Das überholte Fahrzeug ist aktuell ebenfalls unbekannt. Eine Zeugin konnte ein Kennzeichen ablesen, welches jedoch nicht im Zentralen Verkehrs- und Informationssystem einliegt. Es müsste sich jedoch um eine Mainzer-Kennung (MZ-), Doppelbuchstaben und drei Zahlen handeln. Der männliche Fahrer wurde mit ca. 30 Jahre, schwarze Haare, dunkelfarbene eckige Brille, alleine im Fahrzeug unterwegs, beschrieben. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise unter der bekannten Telefonnummer 06721-9050.

Schwerer Verkehrsunfall – vier verletzte Personen – B41, zw. Waldböckelheim und Weinsheim – SIEHE EINGANGSFOTO

Am Silvesterabend, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein mit vier Personen besetzter Pkw aus Baden-Württemberg die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Hierbei kam der 19-jährige Pkw-Fahrer in einer Kurve bei Waldböckelheim vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der 19-Jährige konnte den Pkw nicht mehr stabilisieren und kollidierte anschließend mehrfach mit der Mittelleitplanke. Hierbei wurden drei der vier Insassen leicht verletzt, eine Person wurde auf der Rückbank kurzzeitig eingeklemmt und dadurch schwer verletzt. Lebensgefahr bestand bei dieser Person jedoch nicht. Die Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Leitplanke wurde erheblich beschädigt. Ein unbeteiligter Pkw wurde ebenfalls beschädigt, als er nach dem Verkehrsunfall über Fahrzeugtrümmer fuhr. Die B41 musste im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Aktuell dauert die Sperrung noch an. Umleitungsstrecken sind eingerichtet worden.

Einbruch in Kellerraum

Kirchheimbolanden

Zwischen Mittwoch, den 30.12.2020 22:30 Uhr und den Vormittagsstunden des 31.12.2020 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Kellerraum aus einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Carl-Glaser-Straße in Kirchheimbolanden. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Zahlenschlosses Zutritt zu dem Kellerabteil und entwendeten eine Autobatterie.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

Photovoltaik entwendet – Hinweise erbeten

Kirn

Vermutlich innerhalb der vergangenen Woche wurden 6 Solarmodule sowie ein Schaltelement von einem Gebäudedach in der Binger Landstraße hinter dem dortigen Tankstellenkomplex entwendet. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Erneut Anrufe „Falscher Polizeibeamter“

Bad Kreuznach

Bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach gehen seit dem Morgen des 05.01.20 zahlreiche Anzeigen von Opfern ein, welche Anrufe von vermeintlichen Betrügern erhalten haben. Die bislang unbekannten Täter geben sich, wie bereits vom Phänomen „Falscher Polizeibeamter“ bekannt, als Polizeibeamte aus. Den Opfern wird mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit der Vollstreckung eines Haftbefehls offenstehende Gelder bezahlt werden müssten. Für konkretere Informationen müsse man Kontakt mit der Staatsanwaltschaft aufnehmen. Hierfür wird den Opfern eine Rufnummer mitgeteilt. Bei Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Staatsanwalt teilt dieser mit, dass man die fälligen Gelder an ein Konto im Ausland überweisen müsse. Seien Sie wachsam. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft wird Sie am Telefon zu solchen Geldüberweisungen unter Herausgabe der Kontodaten auffordern! Es handelt sich bei den Anrufern und Kontaktpersonen um keine Amtsträger von öffentlichen Behörden. Beenden Sie das Gespräch sofort, überweisen Sie keine Gelder oder übergeben diese oder Wertsachen an fremde Personen. Kontaktieren Sie die Polizei oder ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern.

16 Jähriger lieh sich unberechtigt das Auto seiner Eltern und fuhr sich unter Drogeneinfluss in einem Feld fest.

Schloßböckelheim

Am 05.01.21 um 00:36 Uhr teilte ein 16 Jähriger über Notruf der Polizei mit, dass er sich von seinen Eltern, welche im Urlaub sind, deren Auto genommen habe. Nun habe er sich im Bereich des Hahner Hofs bei Schloßböckelheim mit dem Auto im Feld festgefahren. Die eingesetzten Beamten konnten den Mitteiler und einen Mitfahrer vor Ort antreffen. Hierbei stellten sie im Fahrzeug Marihuana Geruch fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte bei dem Fahrer positiv auf Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er an seine Oma überstellt. Es wurden mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, erstattet.

Erneut problematische Parksituation auf der L108 zwischen Winterbach, OT Kreershäuchen und Tiefenbach bei Ellerspring

Winterbach

Eine Überprüfung der Verkehrssituation an der L108 am Ellerspring durch die Polizeiinspektionen Bad Kreuznach und Simmern am 03.01.21 um 12:10 Uhr ergab, dass dort aktuell alle Parkplätze belegt sind. Diverse Fahrzeuge parken verbotswidrig auf der L108. Die Polizei wird nun die Parkverstöße ahnden. Sie bittet darum, die Örtlichkeit heute nicht mehr anzufahren.

Verkehrsprobleme im Bereich des Ellerspring bei Kreershäuschen

Winterbach

Am Nachmittag des 02.01.20 wurde die Polizei Bad Kreuznach zum Wanderparkplatz am Ellerspring im der Gemeinde Winterbach, OT Kreershäuschen gerufen, da dieser völlig zugeparkt sei und inzwischen Fahrzeuge auf der L108 parken würden, so dass kaum noch ein Durchkommen sei. Die Meldung bestätigte sich vor Ort. Die Polizei bittet nochmals darum, nicht an der Landstraße und in den angrenzenden Feldwegen zu parken. Der Bereich wird von ihr und der Forstverwaltung überwacht und festgestellte Parkverstöße werden zur Anzeige gebracht.

Einbruch in Lagerhalle

Kirchheimbolanden

Zwischen dem Abend des 01.01.2021 und dem Morgen des 02.10.2021 kam es in Eisenberg im Bereich der Tiefenthaler Straße zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Hierbei wurde die Verriegelung der Eingangstür aufgebrochen und anschließend u.a. Werkzeug entwendet.

Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. Nr: 06352/911-0 an die Polizei Kirchheimbolanden zu wenden.

Einbruch im Gewerbegebiet

Kirn-Sulzbach

Im Zeitraum vom 30.12.2020, 12:00 Uhr bis 02.01.2020, 11:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine metallverarbeitende Firma in Kirn ein. Dort wurde eine Tür aufgebrochen und Metall in bislang unbekannter Menge entwendet. Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte vermutlich mit einem Transporter. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Ruhige Silvesternacht für die Polizei Bad Kreuznach

Dienstgebiet PI Bad Kreuznach

Es war wohl eine der ruhigsten Silvesternächte für die Bad Kreuznacher Polizei seit längerer Zeit. Unterstützt von der Bereitschaftspolizei, mussten die hiesigen Einsatzkräfte bis um 24 Uhr keine größeren Einsätze mit Silvesterbezug bewältigen.

Pünktlich zum Jahreswechsel kam es dann allerdings insbesondere in der Bad Kreuznacher Innenstadt zu einer Vielzahl von Verstößen gegen die aktuelle Corona-Verordnung. Meistens hatten sich Personengruppen im öffentlichen Raum versammelt, um dort verbotenerweise Feuerwerk zu zünden und Alkohol zu konsumieren. Insgesamt wurden gegen 29 Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Den negativen Höhepunkt setzte ein 33-jähriger Mann aus Bingen, der von einer Funkstreife dabei beobachtet worden war, wie er im Pfalzsprung auf der Straße stehend etliche Male mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen hatte. Gegen ihn wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eröffnet, die Pistole wurde sichergestellt.

Gegen 02:00 Uhr hatte sich die Einsatzlage dann wieder deutlich entspannt. Die restliche Nacht führte nur noch zu einigen alltäglichen Einsätzen wegen Ruhestörungen oder kleineren Streitigkeiten unter alkoholisierten Mitbürgern.

Erfreulich war, dass sich die deutlich überwiegende Mehrheit der Bevölkerung an die Corona-Vorgaben gehalten hatte.