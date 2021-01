Warnung vor Betrugsmaschen mit Coronabezug

Mainz – Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz warnt weiterhin vor

Betrugsmaschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

So rief beispielsweise am Dienstag ein unbekannter Täter bei einem Ehepaar aus

Kaiserslautern an, der sich als deren an Covid-19 erkrankter Sohn ausgab. Er

behauptete, sich auf der Intensivstation eines Krankenhauses zu befinden und

forderte einen fünfstelligen Betrag für ein neuartiges Medikament, das nur

wohlhabenden Patienten vorbehalten sei. Das Ehepaar stimmte in Angst um ihren

Sohn der Zahlung des Geldes zu, woraufhin es zu einem Treffen mit einer

unbekannten Botin kam. Glücklicherweise scheiterte die Gelübergabe jedoch im

letzten Moment, weil das Ehepaar den Personalausweis der angeblichen

Krankenschwester sehen wollte und eine Quittung für das Geld verlangte.

Die Polizei rät bei solchen an den „Enkeltrick“ und den „Falschen

Polizeibeamten“ angelehnten Anrufen den Hörer aufzulegen. Keinesfalls sollten

Informationen über Geld oder Wertgegenstände preisgegeben und dies nie an fremde

Personen übergeben oder überweisen werden.

In anderen Bundesländern wurden außerdem Fälle bekannt, wo sich die Täter als

Amtspersonen ausgeben, die vor allem bei älteren Menschen Coronatests

durchführen wollten oder am Telefon Corona-Impfstoffe anboten. Das LKA betont

ausdrücklich, dass keine unangemeldeten Corona-Tests an der Haustür durchgeführt

werden und es keine Impfstoffe auf dem freien Markt zu kaufen gibt.

Solche Vorfälle und verdächtige Situationen sollten sofort der örtlichen

Polizeidienststelle gemeldet und im Notfall die 110 gewählt werden. Wer Opfer

einer der Betrugsmaschen wird, sollte zudem unbedingt Anzeige erstatten.

Ganz allgemein rät die Polizei, den Informationen offizieller Stellen zu

vertrauen und sich von Nachrichten, die über soziale Netzwerke oder

Messengerdienste verbreitet werden, nicht verunsichern zu lassen. Offizielle

Stellen sind Gemeindeverwaltungen, das Gesundheitsamt, Landes- und

Bundesministerien sowie das Robert-Koch-Institut (RKI). Weitere Informationen zu

Schutzmöglichkeiten in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gibt es auf

www.polizei-beratung.de/corona-straftaten und auf https://www.polizei-beratung.d

e/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/gegen-betrug-tipps-fuer-hilfes

uchende/.

Unter Drogeneinfluss auf Autobahn unterwegs

Rheinhessen/Zotzenheim

Bei der Überprüfung eines 19-jährigen Mannes im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Der Fahrer muss nun mindestens mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot, ggfs. auch mit einer Strafanzeige rechnen.

Der 19-Jährige wurde am 5.1.2021 gegen 19:30 Uhr mit seinem PKW durch eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auf dem Parkplatz Steingewann an der A 61 bei Zotzenheim überprüft. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogeneinfluss. Entsprechende Vortests verliefen dann auch positiv. Auf der Dienststelle wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Ober-Olm, Betrügerischer Anruf

Ober-Olm – Donnerstag, 31.12.2020, 12:56 Uhr

Am 31.12.2020 erhält die 61-jährige Geschädigte aus Ober-Olm um 12:56 Uhr einen

betrügerischen Anruf. Die unbekannte Anruferin gibt sich als Mitarbeiterin einer

Bank aus und behauptet, dass jemand versucht habe, sich im Onlinebanking-Account

der 61-Jährigen anzumelden. Im weiteren Gespräch entlockt die Anruferin der

Geschädigten dreist zwei TAN-Nummern. Diese verwendet die Betrügerin um zum

einen das Tageslimit zu erhöhen und zum anderen anschließend Überweisungen

auszuführen. Insgesamt betrügt die Anruferin die Geschädigte mit dieser Masche

um einen fünfstelligen Betrag von 11.001EUR.

Mainz-Laubenheim – Wasserrohrbruch

Mainz- Laubenheim – Freitag, 01.01.2021, 23:08 Uhr

In der Nacht vom Freitag ist es im Stadtteil Mainz-Laubenheim zu einem

Wasserrohrbruch in der Beethovenstraße gekommen. Um 23:08 Uhr hat ein Anwohner

den Wasserrohrbruch bemerkt, als bereits die gesamte Straße unter Wasser stand.

Durch den hohen Wasserdruck hatte sich der Gehweg nach oben gedrückt und Sand

wurde ausgeschwemmt. Noch in der Nacht wurde der Wasserrohrbruch durch

Tiefbauarbeiten behoben. Für wenige Stunden waren circa 50 Haushalte ohne

Trinkwasser. Die Polizei sperrte die Beethovenstraße für den Zeitraum der

Bauarbeiten. Zudem wurden Fahrzeughalter ausfindig gemacht und gebeten ihr

Fahrzeug aus dem Baustellenbereich zu fahren.

Brand eines Einfamilienhauses am 02.01.21, 17:30 Uhr

Hohen-Sülzen – Die 48- jährige Hauseigentümerin und ihr Lebensgefährte

verließen für einen Spaziergang gegen 16:30 Uhr ihr Einfamilienhaus. Als sie ca.

1 Stunde später zurückkehrten, bemerkten sie beim Öffnen der vorderen Haustür,

dass das komplette Erdgeschoss durch dicken schwarzen Qualm besetzt war. Bei der

Ankunft der sofort alarmierten Feuerwehr stand bereits das komplette Erdgeschoss

in Flammen. Da am Nachbaranwesen mehrere Fenster offen standen, zogen

Rauchschwaden in das Nachbargebäude. Daher mussten die Bewohner das Anwesen

verlassen. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude mit Gebläsen. Die Brandursache ist

derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Der

Sachschaden wird auf ca.: 140.000 Euro geschätzt.

Ein guter Start ins neue Jahr – wenig Arbeit für die Polizei

Mainz – Mit sehr wenig Arbeit haben rund 200 Polizistinnen und Polizisten

des Polizeipräsidiums Mainz den Start in das neue Jahr erlebt.

In der Silvesternacht ist es im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums

Mainz, aber insbesondere in Mainz sehr ruhig geblieben. Die allermeisten

Menschen feierten zu Hause in kleinem Kreis und hielten sich an die bekannten

Einschränkungen. Auf den Straßen waren nur sehr wenige Menschen unterwegs.

Einzelne Feuerwerke wurden auf privaten Grundstücken abgefeuert, ganz wenige nur

im öffentlichen Raum. Kleine Gruppen, die um Mitternacht mit einem Glas Sekt in

der Hand auf der Straße anstießen, hielten sich an Abstandsregeln und

Gruppengrößen.

Auf einen Test, ob es sich bei dem Sekt um alkoholhaltigen oder alkoholfreien

handelte, musste verzichtet werden, da es verboten ist, im Dienst Alkohol zu

konsumieren. (der letzte Satz ist mit einem Augenzwinkern besser zu verstehen)

Im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz, dass sich über

Alzey-Worms, Teile des Donnersbergkreises, den Kreis und die Stadt Bad

Kreuznach, den Kreis Mainz-Bingen und die Stadt Mainz erstreckt und über 800.000

Einwohner zählt, wurden lediglich 173 Kontrollen durchgeführt. 36-mal

versammelten sich zu viele Personen, 29-mal wurde der Mindestabstand

unterschritten, 21-mal Alkoholverkaufs- und konsumverbot missachtet. In den

anderen Fällen kam es zu keinen Verstößen.

Darüber hinaus beschäftigten zwei herausragende Unfälle die Polizei. Im Bereich

Bingen verunfallte gegen 02:30 Uhr ein alkoholisierter, 28-jähriger Fahrer eines

acht Wochen alten Porsches. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein

Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und blieb in einem Weinberg liegen. Der

Schaden liegt bei ca. 120.000,- EUR.

Auf der B 41 bei Sponheim (Kreis Bad-Kreuznach) verliert ein 19-Jähriger gegen

21:30 Uhr die Kontrolle über einen hochmotorisierten Audi und verursacht einen

schweren Unfall. Alle vier Insassen werden verletzt. Eine Person muss ins

Krankenhaus. Die B 41 bleibt über Stunden für Aufräumarbeiten gesperrt. Der

19-Jährige war nüchtern.

Die Silvesternacht wurde in ganz Rheinland-Pfalz durch die Polizei auf Twitter

begleitet. https://twitter.com/PolizeiMainz

Das Polizeipräsidium Mainz bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für

die Einhaltung der vielen Einschränkungen. So wurde hoffentlich nicht nur das

Infektionsgeschehen positiv beeinflusst, es machte auch die Arbeit der vielen

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei leichter.

Im Einsatz für das PP Mainz waren Polizistinnen und Polizisten der

Bereitschaftspolizei, der Diensthundestaffel, der Autobahnpolizei, der vielen

Polizeiinspektionen, des Kriminaldauerdienstes und der Leitstelle

(Führungszentrale).

Wir wünschen allen Abonnenten unserer Pressemeldungen ein frohes und gesundes

neues Jahr.

Kraftfahrzeugdiebstahl

Bingen

Gensingen, Goldbergstraße, 04.01., 10:00 Uhr – 05.01., 18:00 Uhr. Ein 31-Jähriger meldete seinen VW Golf als gestohlen. Er habe am vergangenen Sonntag diverse Sachen aus seinem Fahrzeug in die Wohnung geräumt. Hierbei habe er den Fahrzeugschlüssel stecken lassen. Während er die Sachen verstaute, sei zunächst der Schlüssel, später dann das Fahrzeug entwendet worden. Zuletzt hatte er sein Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen am Montag gegen 10:00 Uhr vor seiner Wohnanschrift gesehen; nach der Rückkehr von seiner Arbeit am Folgetag gegen 18:00 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

Mofadiebstähle

Bingen

Gensingen, Bahnhofstraße und Langgasse, 04.01., 18:00 Uhr – 05.01., 10:00 Uhr. Ein 29-jähriger Mann meldete den Diebstahl seines Mofas im Laufe der Nacht aus der Bahnhofstraße. Daraufhin begab er sich am Morgen zum Bahnhof Gensingen und fand sein Mofa vor. Der Roller wies mehrere Sachschäden auf.

Ein ähnlich gelagerter Fall wurde im gleichen Zeitraum aus der Langgasse gemeldet. Ein 26-Jähriger vermisste sein Mofa. Er hatte diesen am Montagabend an der Straße vor seinem Wohnhaus abgeschlossen und abgestellt. Ein unbekannter Täter schloss diesen kurz und fuhr damit 500 Meter weiter zum alten Sportplatz. Dort ließ er das Fahrzeug einfach zurück. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bingen

Bingen, 03.01., 21:30 Uhr – 04.01., 10:30 Uhr, Bachweg. Eine 20-jährige Anruferin meldete, dass jemand versucht hatte, einen Reifen an ihrem weißen BMW-Fahrzeug anzuzünden. Die Beamten stellten vor Ort Brandspuren am hinteren linken Reifen, am Radkasten und den umliegenden Teilen fest. Hinweise bitte an die Polizei in Bingen.

Zufahrten Lauschhütte bleiben bis 11.01.2021 gesperrt

Bingen und Daxweiler

Nach Absprachen zwischen den Vertretern der Straßenverkehrsbehörden, der Polizeidienststellen Bingen und Bad Kreuznach sowie dem Revierförster, bleiben die Zufahrten zur Lauschhütte, über die K36 ab Daxweiler und über die K 29 ab Bodmannstein, bis 11.01.2021 gesperrt. Die Kreisverwaltungen haben die verkehrspolizeilichen Anordnung entsprechend verlängert.

Verkehrsunfallflucht

Oppenheim, Mainzer Straße

Der 41-jährige Geschädigte aus Oppenheim parkte sein Fahrzeug in der Mainzer Straße am rechten Fahrbahnrand in Höhe der HsNr. 84. In der Nacht vom 02.-03.01.21 wurde das Fahrzeug an der Stoßstange und Kotflügel vorne links beschädigt. Vermutlich wurde es beim Vorbeifahren touchiert. Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Hinweise zu einem möglichen Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-9330, entgegen

Fahrzeugbrand

Nierstein, B9

Am Sonntag, 03.01.21 gegen 01:40 Uhr kam es auf der B9 zwischen Nackenheim und Nierstein zu einem Fahrzeugbrand. Der 41-jährige Fahrzeugführer aus Darmstadt stellte während der Fahrt kurz vor Nierstein fest, dass es im Motorraum plötzlich brannte. Er verließ das Fahrzeug und informierte Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen stand das Fahrzeug im Motorbereich im Vollbrand. Die Feuerwehr Nierstein löschte den Brand. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 7.000,- Euro geschätzt. Weiterer Schaden entstand nicht. Die Ursache des Brandes ist nicht geklärt. Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Bingen

Am 01.01.2021 ereignete sich gegen 19.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 414 zwischen Aspisheim und Dromersheim. Das unfallverursachende Fahrzeug, ein PKW der Marke VW, Typ Tiguan kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Zusammenstoß entstanden Sachschäden. Wer kann sachdienliche Hinweise hierzu geben?

Fahrt unter Drogeneinfluss

Gensingen, Am Kieselberg

Während der Silvesternacht vom 31.12.2020 auf den 01.01.2021 gegen 00:45 Uhr wurden durch eine Streife der Polizei Bingen im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer Auffälligkeiten hinsichtlich einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Neben dem eingeleiteten Ordnungswidrigkeiten muss der Fahrer sich auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Verunfallter PKW mit Blutspuren am Fahrbahnrand abgestellt

Mommenheim

Während der Streifenfahrt am 30.12.2020 gegen 21:30Uhr fällt einem Streifenwagen der PI Oppenheim ein verunfalltes, erheblich beschädigtes Fahrzeug am Fahrbahnrand der K38 zwischen Mommenheim und dem Golfplatz Mommenheim auf. In unmittelbarer Nähe befand sich ein beschädigtes Straßenschild. Das Fahrzeug war verschlossen, jedoch konnten zahlreiche noch nicht getrocknete Blutspuren im Innenraum aufgefunden werden, welche auf einen Unfall mit Personenschaden hinwiesen. Da im Nahbereich keine Personen angetroffen werden konnten, wurden unmittelbar Suchmaßnahmen mit FFW/Hunden/Hubschrauber nach einer möglichen verletzten Person eingeleitet.

Zeitgleich wurde die Halteranschrift des Unfallfahrzeugs aufgesucht. Dort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Fahrzeug eigentlich in einer Werkstatt stehen sollte. Daraufhin wurde auch die Anschrift des Werkstattbesitzers aufgesucht. Dieser wies zahlreiche offensichtliche Verletzungen auf. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und war alkoholisiert. Zudem brachte er einen weiteren möglichen Fahrer ins Spiel. Die Anschrift des Freundes wurde ebenfalls aufgesucht. Der zweite Tatverdächtige war unverletzt und bestritt die Tat. Da die Fahrereigenschaft nicht eindeutig fest stand, ordnete die Staatsanwaltschaft Blutproben und eine körperliche Untersuchung von beiden Tatverdächtigen an. Beide Tatverdächtigen wurden nach der Blutentnahme entlassen. Ein Gutachter kam ebenfalls an die Unfallstelle und schätzte den Sachschaden des PKW auf einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 15.000EUR.