Streit um Beifahrersitz eskaliert

Worms (ots) – Weil es Streit um die Sitzplatzwahl in einem Taxi gab, wurde am

heutigen Dienstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, ein Wormser Taxifahrer mehrfach ins

Gesicht geschlagen. Er hatte zuvor den späteren Beschuldigten, einen 19-jährigen

Mann aus Haßfurt (Unterfranken) und seine Begleitung, einen 21-jährigen Wormser

und eine 19-jährige Frau aus Düren in der Hafenstraße aufgenommen. Hierbei

stritten sich die Fahrgäste mit dem Taxifahrer um den Beifahrersitz, der nach

den Vorschriften des Taxiunternehmens nicht besetzt werden darf. Hierüber war

der Beschuldigte derart verärgert, dass er zwar zunächst widerwillig auf der

Rücksitzbank Platz nahm, am Fahrtziel in der Schäferstraße jedoch den Streit mit

dem Taxifahrer eskalieren ließ und diesem schließlich mehrfach ins Gesicht

schlug. Hierbei wurde der 36-jährige Mann aus Worms leicht verletzt. Nach dem

tätlichen Angriff flüchteten die Fahrgäste in Richtung Gaustraße und konnten

schließlich im Rahmen eine Fahndung durch die Polizei gestellt werden. Gegen den

Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Er und seine Begleitung wurden zudem wegen Verstoß gegen die Corona

Bekämpfungsverordnung angezeigt, da sie alle aus unterschiedlichen Haushalten

stammen und sich dennoch gemeinsam in ein Taxi setzten.

Unfallflucht – Zeugen gesucht (FOTO)

Worms (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am gestrigen

Dienstag, gegen 05:00 Uhr, die B9 aus Richtung Worms kommend in Richtung

Ludwigshafen und wollte diese an der Ausfahrt „Rheinufer 2“ verlassen.

Vermutlich wegen nichtangepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über

sein Auto, touchierte einen Baum und überschlug sich im Anschluss mehrfach.

Letztlich kam der völlig beschädigte Peugeot auf der Grünfläche neben der

Fahrbahn zum Stehen. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte sich der Fahrer

bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und die Kennzeichen des

Fahrzeugs mitgenommen. Im Fahrzeug befanden sich diverse leere Flaschen

alkoholischer Getränke, was der Grund für den Unfall und die anschließende

Flucht gewesen sein dürfte. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang nicht zur

Ermittlung der Unfallflüchtigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms unter

der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Unfall im Begegnungsverkehr – Fahrer flüchtig

Worms (ots)

Ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen, gegen 04:00 Uhr, in der Herrnsheimer Hauptstraße. Dort missachte ein PKW-Fahrer das Rechtsfahrgebot und kollidierte so leicht mit einem entgegenkommenden Nissan SUV, der aus Richtung Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße in Richtung Gaugasse fuhr. Der 62-jährige Fahrer des Nissan hielt daraufhin am Fahrbahnrand. Auch der Unfallverursacher stoppte kurz, setze dann seine Fahrt aber fort und flüchtete von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silbernen VW Passat älteren Baujahres mit polnischer Zulassung. Der Fahrer wird als 30-40 Jahre alt, schlank und mit Stirnglatze beschrieben. Sein Fahrzeug dürfte im vorderen linken Bereich und am Scheinwerfer beschädigt sein. Der Nissan des Geschädigten wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf mehrere einhundert Euro. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.