Autobahnpolizei legt Sattelzug mit Überbreite auf dem Parkplatz „Eifa“ bei Alsfeld vorübergehend still – SIEHE FOTO

Alsfeld – Am Dienstagmorgen (05.01.), gegen 10:30 Uhr, stellte eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld einen Sattelzug mit Planenaufbau auf dem Parkplatz „Eifa“ an der Autobahn A5 fest, der wegen offensichtlich eklatanter Beladungsfehler eine deutliche Überbreite aufwies.

Der polnische Sattelzug geriet in den Fokus der Kontrollbeamten der Autobahnpolizei, weil sich in dessen seitlichen Planen verschiedenste Formen von Ladungsgegenständen abzeichneten und diese die Planen extrem nach außen ausbeulten.

Der Sattelanhänger war zuvor nach Angaben des 51-jährigen Fahrers in Frankreich mit Paketen eines global agierenden Versandhandelsunternehmens beladen worden. Bereits vor der Übergabe sei der Anhänger dort verplombt worden, teilte der ukrainische Fahrer weiter mit.

Die bis fast unter die Laderaumdecke verladenen Kartonagen waren dabei allerdings nicht bündig gestapelt, sondern offenbar ungeordnet durch die geöffnete Dachplane in den Sattelanhänger hineingeworfen worden. Dies stellte einen klaren Verstoß gegen die Ladungssicherungsvorschriften für schwere Nutzfahrzeuge dar.

Durch die extreme Ausbeulung der Seitenplanen des Sattelanhängers nach außen war zudem eine erhebliche Überbreite entstanden. Anstatt der erlaubten Maximalbreite von 2,55 Meter, war der beanstandete Sattelzug ladungsbedingt nun 2,80 Meter breit.

Die Öffnung der beiden Seitenplanen zu Kontrollzwecken war unmöglich, da die Ladung zu stark in die Aufbauten drückte. Die beiden Hecktüren konnten hingegen geöffnet werden, da die Ladung nach hinten mit einer Konstruktion aus Sperrstangen und Pappe zusätzlich gehalten wurde. Hierdurch konnte der Laderaum durch die Kontrollbeamten zumindest teilweise eingesehen werden. Neben dem völligen Durcheinander war auch erkennbar, dass durch die unzulässige Beladeweise des Anhängers ein erheblicher Teil der beförderten Kartons beschädigt worden war.

Die Weiterfahrt des kontrollierten Sattelzuges wurde seitens der Autobahnpolizei wegen des verkehrswidrigen Zustandes untersagt und dessen vollständige Umladung angeordnet. Diese Umladung musste von Hand erfolgen und dauerte deshalb mehr als einen ganzen Tag lang.

Nach Herstellung einer ordnungsgemäßen Beladung und Behebung der unzulässigen Überbreite des Sattelzuges, konnte dessen Weiterfahrt schließlich gestattet werden.

Polizei verstärkt Präsenz an Ausflugszielen in Rhön und Vogelsberg

Osthessen – Ausgelastete Parkplätze, Zufahrtssperren, Missachtung von Parkverbotszonen, wildes Parken oder erhöhte Ansteckungsgefahr durch Menschenansammlungen: So stellte sich die Situation für die Polizei am Neujahrswochenende rund um die Wasserkuppe dar. Auch im Vogelsberg war am vergangenen Wochenende ein hohes Besucheraufkommen in den Wintersportgebieten Hoherodskopf und Herchenhainer Höhe zu verzeichnen.

Auch wenn sich das Besucheraufkommen in Rhön und Vogelsberg mit Beginn dieser Woche wieder etwas entspannt hat, erhöht die Polizei Osthessen mit Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei zum morgigen Dreikönigstag die Präsenz in den hiesigen Wintersportregionen. Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten und die freie Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten, legt die osthessische Polizei in den kommenden Tagen gemeinsam mit den Ordnungsbehörden ein ganz besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Verkehrsregeln und Corona-Beschränkungen. Dabei werden Verstöße kommunikativ begleitet und, wenn nötig, auch konsequent verfolgt.

Während in der Rhön die Zufahrten zur Wasserkuppe ab einer Parkplatzauslastung von 90 Prozent gesperrt werden, sind im Vogelsberg die Zufahrten und Parkplätze rund um den Hoherodskopf und der Herchenhainer Höhe bereits seit vergangener Woche bis mindestens Freitag (08.01.) tagsüber für den Besucherverkehr gesperrt.

Wintersportregionen meiden

Die Polizei appelliert daher vor dem Hintergrund der Erfahrungen am vergangenen Wochenende an alle, die die Rhön oder den Vogelsberg besuchen wollen:

Orientieren Sie sich an den Verkehrsdurchsagen!

Parken Sie nur auf ausgewiesenen Flächen!

Halten die Rettungswege frei!

Vermeiden Sie Menschenansammlungen!

Halten Sie die Abstands- und Hygieneregeln ein!

Informieren Sie sich vor der Anreise auf Twitter

Um die Menschen über die aktuelle Verkehrslage in Rhön und Vogelsberg zu informieren und den Verkehr zu lenken, wird das Polizeipräsidium Osthessen am morgigen Mittwoch sowie am kommenden Wochenende tagesaktuell über den polizeilichen Twitter-Account @polizei_oh zur Lage vor Ort berichten. Nutzen Sie diese Gelegenheit!