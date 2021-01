Schockanruf scheitert, Mainz-Kostheim, Grazer Straße, Dienstag, 05.01.2021,

13:50 Uhr bis 18:00 Uhr (Fu)Eine 71-jährige Kostheimerin wurde beinahe zum Opfer

von einem sogenannten Schockanruf. Gegen 13:50 Uhr wurde die Dame von einer

vermeintlichen Polizeibeamtin telefonisch kontaktiert. Ihre Enkelin habe mit

einer Freundin einen schweren Verkehrsunfall verursacht, so die Anruferin. Am

Telefon wurden 27.000 Euro gefordert, ansonsten drohe der Enkelin

Untersuchungshaft und bis zu acht Jahren Gefängnisstrafe. Durch die

Schocksituation beeinflusst, begab sich die Kostheimerin gemeinsam mit ihrem

Ehemann zu einem Geldinstitut und hob das Geld ab. Auf der Rückfahrt entschloss

sich die 71-Jährige beim 2. Polizeirevier vorzusprechen. Durch glückliche

Umstände entstand der Seniorin kein finanzieller Schaden. Die vermeintliche

Polizeibeamtin wurde auf Grund ihrer Stimme zwischen 40 bis 50 Jahre alt

geschätzt. Sie sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei weist darauf hin: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck

setzen. Geben sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf.

Auflegen sollten Sie vor allem dann, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und

der Anrufer Sie nach persönlichen Daten und ihren finanziellen Verhältnissen

fragt, z. Bsp. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus

haben. Seien Sie auch dann misstrauisch, wenn Sie jemand unter Druck setzt und

Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z. B. zu einem Boten, der

ihr Geld und ihre Wertsachen mitnehmen soll. Glauben Sie Opfer eines Betrugs

geworden zu sein? Dann wenden Sie sich bitte an ihre zuständige

Polizeidienststelle und erstatten Anzeige.

Randalierer in Bäckerei, Wiesbaden, Wellritzstraße, Mittwoch, 06.01.2021,

04:15 Uhr (Wie) Ein 34-Jähriger Mann hatte im Laufe der Nacht dem Alkohol zu

sehr zugesprochen und randalierte am frühen Morgen schließlich lautstark in

einer Bäckerei in der Wellritzstraße. Durch die schnell zur Hilfe geeilte

Polizeistreife wird der 34-Jährige festgenommen und zum 1. Polizeirevier

verbracht. Nachdem dieser sich beruhigt hatte, wurde er nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. In der Bäckerei entstand kein

Sachschaden.

Nötigung mit anschließender Körperverletzung im Straßenverkehr, Wiesbaden

Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Dienstag, 05.01.2021, 18:23 Uhr (Wie) Eine

19-Jährige Frau fuhr mit ihrem PKW über die B40 nach Mainz-Kostheim. Ihre

Fahrweise entsprechend der Beschilderung zur Geschwindigkeitsbeschränkung schien

der nachfolgenden Fahrerin zu missfallen, diese soll der 19-Jährigen extrem nah

aufgefahren sein und mehrfach gehupt haben. In Kostheim ist die 19-Jährige dann

auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Hochheimer Straße eingebogen und

parkte dort. Die andere Fahrerin folgte ihr dorthin und es kam zu einem

Streitgespräch zur Fahrweise. Im Verlauf des Streitgespräches soll die

19-Jährige von der anderen Frau aus dem PKW gezogen, geschlagen und getreten

worden sein. Danach soll die Angreiferin wieder in ihren PKW gestiegen sein und

entfernte sich in Richtung Hochheim. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen, Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei 2. Polizeirevier unter

der Rufnummer 0611/345-2240 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Fahrzeugteile und Kennzeichen von Pkw entwendet, Rüdesheim, Kastanienallee,

Montag, 04.01.2021, 15:00 Uhr bis Dienstag, 05.01.2021, 18:00 Uhr (pu)An einem

nach einem Unfallgeschehen in Rüdesheim abgestellten Pkw entwendeten Unbekannte

zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend mehrere Fahrzeugteile sowie die

Kennzeichen und beschädigten das Fahrzeug erheblich. Der in der Kastanienallee

im Bereich eines Parkplatzes gegenüber dem Freibad abgestellte blaue Mazda 3

wurde von den unbekannten Tätern mittels unbekannter Werkzeuge geöffnet und der

Innenraum durchwühlt und beschädigt. Außerdem stachen die Unbekannten alle

Reifen platt und entwendeten die ungarischen Kennzeichen, die an dem Pkw

angebracht waren. Diese lauten: „MYN-662“, versehen mit dem Landeszeichen „H“

für Ungarn. Ersten Schätzungen nach bewegt sich der an dem Fahrzeug entstandene

Sachschaden im Bereich von mehreren Hundert Euro. Die Polizeistation Rüdesheim

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter

06722/9112-0 zu melden.

22 Fahrzeuge in der Silvesternacht beschädigt, Oestrich-Winkel,

Bischof-Dirichs-Straße, Freitag, 01.01.2021, 04:30 Uhr (Wie) Eine Gruppe von ca.

10 Personen wurde in der Silvesternacht in Oestrich-Winkel von einem Zeugen

beobachtet, während diese in der Bischof-Dirichs-Straße die Außenspiegel an

mehreren Fahrzeugen abtraten. Die herbeigeeilten Polizeistreifen konnten die

Gruppe nicht mehr antreffen, mussten jedoch einige beschädigte Fahrzeuge

konstatieren. Im Laufe der folgenden Tage meldeten sich noch weitere Geschädigte

bei der Polizei, sodass nun insgesamt 22 beschädigte Fahrzeuge in und rund um

die Bischof-Dirichs-Straße gezählt werden mussten. Der entstandene Schaden wird

auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.