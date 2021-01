Trio beschmiert Haltestelle

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn (ots) – Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen ertappte eine Streife des Polizeireviers Nord am Dienstagabend 05.01.2021 im Kasseler Stadtteil Süsterfeld/Helleböhn einen 18-Jährigen auf frischer Tat, als er gemeinsam mit zwei Komplizen eine Haltestelle mit Farbe beschmierte. Während für den jungen Tatverdächtigen nach einer kurzen Verfolgung die Handschellen klickten, gelang seinen beiden Mittätern die Flucht.

Der Zeuge hatte gegen 23 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei mitgeteilt, dass 3 junge Männer aktuell die Haltestelle “Helleböhnweg” in der Eugen-Richter-Straße mit Farbe beschmieren. Die sofort hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Nord ertappte das Trio noch auf frischer Tat.

Nachdem die 3 Täter bei Erblicken des Streifenwagens sofort Fersengeld gegeben hatten, gelang den Polizisten bei ihrer Verfolgung in einem Hinterhof die Festnahme des flüchtenden 18-Jährigen. In einer Hecke an der Haltestelle fanden die Beamten auch die Stifte mit gelber sowie schwarzer Ölfarbe und stellten sie sicher. Mehrere frische Farbschmierereien und Schriftzüge in den entsprechenden Farben befanden sich an den Glasscheiben der Haltestelle sowie einem Leuchtreklameschild.

Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Mittätern des jungen Tatverdächtigen führte nicht mehr zum Erfolg.

Wie sich bei einem anschließenden Atemalkoholtest herausstellte, hatte der festgenommene 18-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis 1,6 Promille intus. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen zur Identität der beiden flüchtigen Täter dauern derzeit an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Der festgenommene 18-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

3.000 Euro Schaden an geparktem Mercedes -Zeugen gesucht

Kassel-Bettenhausen (ots) – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist in der Nacht zu Mittwoch 06.01.2021 in der Miramstraße gegen einen geparkten Mercedes SLK gefahren und hat an diesem eine Schaden von ca. 3.000 Euro angerichtet. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher anschließend jedoch von der Unfallstelle. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder sein Fahrzeug geben können.

Der Mercedes war durch die Wucht des Zusammenstoßes ein Stück auf die Straße geschoben worden, weshalb ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer gegen 5:15 Uhr die Polizei alarmierte. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte der SLK zuvor ordnungsgemäß vor der Hausnummer 81 gestanden.

Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass vermutlich ein größeres Fahrzeug den Mercedes im Vorbeifahren streifte. Dabei war der Wagen im Frontbereich und der linke vordere Kotflügel erheblich beschädigt worden. Die genaue Unfallzeit ist derzeit nicht bekannt. Der Halter des Mercedes, den die Streife verständigte, gab an, den Wagen am Vorabend gegen 20 Uhr dort unbeschädigt abgestellt zu haben.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Gartenhüttenbrand – Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel-Forstfeld (ots) – In der Nacht zu Dienstag 05.01.2021 kam es gegen 01:15 Uhr zum Brand einer Gartenhütte zwischen der Steinigkstraße und der Wißmannstraße. Wie sich später herausstellte, war die Hütte durch das Feuer vollständig zerstört worden.

Die Höhe des Sachschadens kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Nach ersten Ermittlungen der in der Nacht am Brandort eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost liegen keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Ob dem Brand möglicherweise ein technischer Defekt oder eine fahrlässige Ursache zugrunde liegt,

ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen