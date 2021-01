Ludwigshafen: Stadtnotizen 06.01.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Wahl in der Nördlichen Innenstadt: Wahlausschuss stellt Ergebnis fest

Insgesamt sieben Kandidaten treten am Sonntag, 10. Januar 2021, bei der Wahl zur/zum Ortsvorsteher/in der Nördlichen Innenstadt an. Zur Feststellung des Wahlergebnisses tritt der Wahlausschuss unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am Dienstag, 12. Januar 2021 im Rathaus zusammen.

Gleichzeitig entscheidet der Wahlausschuss für den Fall, dass kein/e Kandidat/in am 10. Januar die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hat, über die Zulassung der Kandidaten für die Stichwahl am Sonntag, 24. Januar 2021. Die Sitzung des Wahlausschusses wird wieder per Livestream ins Internet übertragen, der Link wird auf www.ludwigshafen.de bekannt gegeben.

Neujahrsempfang wird ins Internet verlegt

Der Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen findet in diesem Jahr digital statt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kann die traditionelle Großveranstaltung nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden. Sie wird ins Internet verlegt und am Mittwoch, 13. Januar 2021, ab 18 Uhr ausgestrahlt.

„Zeiten wie diese führen uns vor Augen, dass die Gesundheit unser größtes Gut ist. Sie gilt es zu schützen und das erfordert verantwortungsvolles Planen“, erklärt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. „Dennoch was es uns wichtig, gemeinsam mit dem Bürgern ins neue Jahr zu gehen, den Blick nicht nur auf das Vergangene zu richten, sondern auch hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen.“ Die Symbolik des Neujahrsempfangs sei daher besonders in Corona-Zeiten tragend. „Auch wenn die Veranstaltung sonst Raum für Begegnungen und den Austausch bietet und uns dies leider in der aktuellen Situation verwehrt bleibt, habe ich mich frühzeitig dazu entschieden, den Neujahrsempfang 2021 dann eben in anderer Form stattfinden zu lassen“, so die OB.

Da der Stadtratssaal nur noch im Jahr 2021 genutzt werden kann, wurde er als Ort des Festakts ausgewählt. Live-Publikum wird es bei der zeitlich deutlich verkürzten und vom Programm her gestraffte Veranstaltung aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht geben. Bürger können aber die Neujahrsrede von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zuhause per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mitverfolgen. Traditionell begleitet wird OB Steinruck von Schornsteinfegermeister Matthias Bauer. Nach der Neujahrsansprache mit Fotoansichten aus der Stadt, findet die Brezelübergabe durch die Bäcker Ulf und Sebastian Lanzet von der Bäckerinnung statt. Der Musikalische Beitrag der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, welche den 1. Satz der 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven spielen wird, wird als Videoeinschub gezeigt.

An der digitalen Variante des Neujahrsempfangs können alle Interessierten teilnehmen. Benötigt wird ein PC, Smartphone oder Tablet, eine stabile Internetverbindung und Lautsprecher am PC. Der Link wird rechtzeitig in den Sozialen Medien und auf www.ludwigshafen.de geteilt.

VHS feiert 120. Geburtstag: Krimilesung im Live-Stream

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen wird in diesem Jahr 120 Jahre alt und feiert den 75. Jahrestag der Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg. Anlässlich dieser beiden Geburtstage und als Erinnerung an den ersten Volkshochschulvortrag aus der Reihe „Verbrechen und Verbrecher“, der am 15. Januar 1901 in Ludwigshafen gehalten wurde, lädt die VHS am Freitag, 15. Januar 2021, zu einem kostenlosen Krimiabend im Live-Stream ein. Er beginnt um 19 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Stadt Ludwigshafen unter www.youtube.com/StadtLudwigshafen.

Nach einer Begrüßung und Einführung durch Sozialdezernentin Beate Steeg wird der Pfälzer Autor Harald Schneider aus seinem aktuellen Krimi „Pfälzer Bausünden“ lesen. Er trägt außerdem einen eigens für die VHS verfassten Kurzkrimi vor und lädt die Zuschauer zu einem Ratespiel ein. Dabei winken nicht nur Preise für diejenigen, die bis 1. Februar die richtige Lösung des Falls einsenden, sondern auch für besonders kreative Teilnehmende mit originellen Lösungen. Moderiert wird die Online-Veranstaltung von der Leiterin der VHS, Stefanie Indefrey. „Das Team der VHS ermuntert alle Ludwigshafener und Freunde der VHS, es sich zuhause bequem zu machen, gerne auch mit einer Pfälzer Schorle im Dubbeglas, und bei unserer ersten Jubiläumsveranstaltung online dabei zu sein“, sagt Indefrey.

Der Ratekrimi ist zusätzlich ab Montag, 18. Januar, auf der Homepage der VHS unter www.vhs-lu.de nachzulesen. Zuschauer und Leser können die Lösung des Krimirätsels entweder per E-Mail oder per Post an die VHS schicken. Bei der Einsendung der Lösung per E-Mail an info@vhs.de sollte man in die Betreffzeile „Krimirätsel“ schreiben. Postalisch nimmt die VHS Briefe und Postkarten mit dem Hinweis „Krimirätsel“ entgegen unter der Adresse Volkshochschule Ludwigshafen, im Bürgerhof, 67059 Ludwigshafen am Rhein. Zu gewinnen gibt es die limitierte VHS-Sonderauflage des Ludwigshafen-Kalenders der LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH und VHS-Tassen. Teilnehmende sollten nicht vergessen, ihren Namen und ihre Telefonnummer miteinzureichen, damit die VHS sie kontaktieren kann.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Ruchheim

Ab kommender Woche (bis auf Weiteres) wird eine telefonische Sprechstunde des Ortsvorstehers von Ruchheim, Dennis Schmidt, stattfinden. Die Bürger werden gebeten, sich im Vorfeld unter Telefon 0621 504-2160 oder E-Mail Sabine.Becker@ludwigshafen.de anzumelden.