Arminius Runde 7 – Merkel – Lockdown – Spezial

Metropolchronicles Die Arminius Runde 7 – Merkels Lockdown – 06.01.2021 – Telegramkanal Metropolchronicles

Gestern Abend haben wir für Euch eine „Arminius Runde 7 Spezial“ aufgezeichnet. Unter dem Eindruck der unfassbaren Ereignisse in Berlin, wollten wir Euch diese Runde nicht ersparen. Hygiene-Professor Zastrow in BILD: „Die Zahlen sind zusammengewürfelt“. „Auf Intensivstationen ist es nicht so schlimm“.

BILD lässt auch sonst kein gutes Haar mehr an der „besten Kanzlerin“ aller Zeiten. Grund genug für uns das Einzige tun, was man bei einem solchen Irrsinn noch machen kann. Alles mit Kopfschütteln und Humor ertragen. Hier lohnen sich keine tieferen Analysen mehr. Oder wie Gernot es ausdrückt: “ … das ist so krank …“.

Dieses Spezial mit den Gästen Gesa und Jörn ist 55 min. lang..

Warnung: Wer immer noch an die Ernsthaftigkeit in Berlin glaubt, dem empfehlen wir diese Arminius Runde nicht anzuschauen. Für alle anderen gilt: Willkommen in der Freiluft-Irrenanstalt der BRD.

Arminius Runde auf LBRY

Arminius Runde 7 – Spezial – Merkel – Lockdown

Weitere Infos unter:

Telegram: arminius_erben_diskussion

Telegram: arminius_erben

Telegram: metropolchronicles

Web: www.metropolchronicles.de