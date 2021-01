Rheinland-Pfalz: 13 Wahlvorschlagsträger bewerben sich um den Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag

Bad Ems – „12 Parteien und eine Wählervereinigung kandidieren in Rheinland-Pfalz mit ihren Landeslisten zur Landtagswahl am 14. März“, so der stellvertretende Landeswahlleiter Dr. Stephan Danzer am Mittwoch nach der Sitzung des Landeswahlausschusses.

Folgende Parteien und eine Wählervereinigung (s. Nr. 10) stellen sich zur Wahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Alternative für Deutschland (AfD) Freie Demokratische Partei (FDP) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) DIE LINKE (DIE LINKE) FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz (FREIE WÄHLER) Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Klimaliste RLP e.V. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basis-demokratische Initiative (Die PARTEI) PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) Volt Deutschland (Volt)

Die Reihenfolge der zugelassenen Listen auf dem Stimmzettel richtet sich zunächst nach der Zahl der Zweitstimmen, die die jeweilige Partei bei der letzten Landtagswahl erreicht hat. Neu kandidierende Listen schließen sich diesen in alphabetischer Reihenfolge ihres Namens an; davon betroffen sind die Listenplätze 10 bis 13.

Alle Parteien und die Wählervereinigung treten mit einer Landesliste an.

Die Namen der Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Landeslisten werden in Kürze im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz und darüber hinaus im Internetangebot des Landeswahlleiters unter: https://www.wahlen.rlp.de/de/ltw/bekwkr/ bekannt gegeben. Dies gilt auch für die in den 52 Wahlkreisen des Landes zugelassenen Wahlkreisvorschläge, die darüber hinaus von den Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleitern veröffentlicht werden.

Eingereicht wurden Ende Dezember 15 Landeslisten: